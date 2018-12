Kein Top-Ten-Platz für deutsche Biathletinnen

Titelkämpfe in China

Brustschwimmer Koch holt WM-Bronze und verliert Weltrekord

Am dritten Tag ist es soweit. Die deutschen Schwimmer dürfen sich bei der Kurzbahn-WM in China über eine Medaille freuen. So richtig zufrieden ist der Gewinner jedoch nicht - genau wie eine Langstreckenspezialistin, die deutschen Rekord schwimmt.