Keine ausländischen Fans bei Olympia: Was sollen das für Spiele werden?

Ausländische Fans werden bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen. Das wird nicht die letzte schmerzhafte Entscheidung sein. Doch die Spiele werden stattfinden. Egal wie.

Über Sinn oder Unsinn der Entscheidung in Japan lässt sich trefflich diskutieren. Hätte es keinen Weg gegeben, dass zumindest Geimpfte einreisen dürfen? Begleitet von einer klugen Teststrategie?

Die Gastgeber der Olympischen Sommerspiele haben all das sicherlich in Betracht gezogen – und kamen zu dem Ergebnis, dass es angesichts weltweit steigender Inzidenzen und schleppend anlaufender Impfprogramme besser ist, die Schotten dicht zu machen. Eine Maßnahme, die die verunsicherte und zunehmend anti-olympisch eingestellte Bevölkerung beruhigen soll.

Es werden noch weitere schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden

Doch damit stellt sich immer drängender die Frage, wie sinnvoll Olympische Sommerspiele unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt sind. Die jüngste Entscheidung ist nicht die letzte schmerzhafte. Als nächstes wird darüber entschieden, ob überhaupt Zuschauer zu den Wettbewerben dürfen. Nicht unwahrscheinlich, dass die Ränge auch für Einheimische gesperrt bleiben.

Die Sportler dürfen, das ist jetzt schon klar, nur so kurz wie möglich in Japan bleiben. Einreisen, Wettkampf, abreisen. Das Olympische Dorf wird eine desinfizierte Hochsicherheitszone sein. Ist es das, was Olympische Spiele sein sollen? Oder geht es längst nur noch darum, irgendwie irgendwas auf die Beine zu stellen, um den Dollarfluss nicht versiegen zu lassen?

Das System Olympia kennt keinen Plan B

Die Fernsehrechte sind längst verkauft, das erlöste Geld fließt über das IOC in die feinen Verästelungen des Weltsports. Dieses System kennt keinen Plan B. Ohne die olympischen Milliarden fährt es gegen die Wand. Also werden die Spiele stattfinden. Egal wie.

