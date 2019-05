vor 33 Min.

Kerber spielt ab Sonntag

French Open starten in Paris

Das zweite Highlight der Tennis-Saison steht ab Sonntag in Paris auf dem Plan. Und gleich am Eröffnungstag der French Open bestreitet dort die Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ihre Erstrunden-Partie. Sie trifft in der ersten Runde auf die Russin Anastasia Potapowa.

„Ich bin glücklich, dass ich hier sein kann. Vor zwei Wochen war ich nicht sicher, ob ich überhaupt würde spielen können“, sagte die 31-Jährige. Beim Turnier in Madrid hatte sie sich am Knöchel verletzt und musste pausieren. Neben Kerber sind Laura Siegemund, Philipp Kohlschreiber, Maximilian Marterer und Oscar Otte am Sonntag im Einsatz.

Dagegen steht Alexander Zverev vorher erst noch beim Turnier in Genf im Endspiel. Der zuletzt formschwache Hamburger setzte sich am Freitag gegen Federico Delbonis aus Argentinien mit 7:5, 6:7 (6:8), 6:3 durch. Im Finale trifft der 22-Jährige am Samstag auf den Chilenen Nicolas Jarry. In Paris trifft er dann frühestens am Montag auf den Australier John Millman. (dpa)

