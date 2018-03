Kiel deklassiert Duisburg - Nürnberg patzt im Franken-Derby

Schon 2012 und 2014 gab es WM-Silber - und auch diesmal durfte Kugelstoß-Ass David Storl nach starker Leistung über Platz zwei jubeln. Bei der Hallen-WM in Birmingham war nur ein Neuseeländer besser als der Sachse.

Leichtathletik in Birmingham

Weltcup in Kranjska Gora

Hirscher holt sich Riesenslalom-Kugel - "Eigene Liga"

Nach zwei Goldmedaillen in Pyeongchang hat sich Marcel Hirscher die erste Weltcup-Kristallkugel der Saison gesichert. Beim Riesenslalom in Kranjska Gora ließ er den Konkurrenten keine Chance. Pokal Nummer zwei soll am Sonntag folgen, und auch der Gesamtweltcup ist ganz nah.