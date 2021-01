vor 17 Min.

Kira Weidle in Garmisch abgeschlagen - Gut-Behrami siegt

Überlegene Siegerin beim ersten Super-G in Garmisch: Lara Gut-Behrami aus der Schweiz jubelt im Ziel.

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim ersten der zwei deutschen Heim-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen enttäuscht.

Die Starnbergerin fuhr im Super-G am Samstag lediglich auf Platz 23. 2,15 Sekunden lag sie im Ziel hinter der überlegenen Siegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die ihren 29. Weltcup-Erfolg feierte und in dieser Disziplin Favoritin für die WM in Cortina d'Ampezzo im Februar ist. Zweite wurde die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,68) vor der Kanadierin Marie-Michele Gagnon (+0,93). Die zweite deutsche Starterin, Anna Schillinger (+4,74), belegte Platz 42.

Die ursprünglich geplante Abfahrt auf der Kandahar war witterungsbedingt abgesagt und durch den Super-G ersetzt worden. Am Sonntag (11.00 Uhr) steht noch ein weiterer Super-G der Damen an.

© dpa-infocom, dpa:210130-99-233114/2 (dpa)

Zeitplan und Ergebnisse Garmisch

Homepage Weltcup Garmisch-Partenkirchen

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband Fis

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Themen folgen