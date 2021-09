Die Kletter-WM 2021 in Moskau: Zeitplan und Übertragungen

Vom 15. bis 21. September 2021 findet im Palace of Gymnastics Irina Viner-Usmanova in Moskau die Kletter-WM 2021 statt. Medaillen gibt es dabei in den drei Wettkampfdisziplinen Bouldern, Lead (Schwierigkeitsklettern) und Speedklettern zu gewinnen.

Vom 15. bis 21. September 2021 treffen in Russland die besten Kletterer der Welt bei den IFSC - Climbing World Championships aufeinander. Seit 1991 wird dieser weltweit wichtigste Kletterwettkampf alle zwei Jahre an verschiedenen Schauplätzen veranstaltet. Bei der Kletter-WM 2021 in Moskau treten die jeweils amtierenden Welt- und Kontinentalmeister sowie fünf ausgewählte Athletinnen und Athleten jeder teilnehmenden Nation im Bouldern, Lead (Schwierigkeitsklettern) und Speedklettern aufeinander. Wie sieht der Zeitplan der Kletter-WM 21 in Moskau aus und werden die Wettkämpfe im Free-TV oder Live-Stream übertragen? Antworten auf diese und weitere Fragen lesen Sie im folgenden Artikel.

Zeitplan und Termine der Kletter-WM 2021

Auch wenn die Kletter-WM 2021 offiziell bereits am Mittwoch, den 15. September im Moskauer Palace of Gymnastics Irina Viner-Usmanova beginnt, finden die ersten Aufwärmdurchläufe und Qualifikationsrunden erst am Donnerstag, den 16. September statt. Den Auftakt machen dabei die Speedkletterer. Ab dem 17. September beginnt anschließend die Qualifikation im Bouldern und ab dem 20. September folgt als letzte Wettkampfdisziplin das Schwierigkeitsklettern (Lead). Den vorläufigen Zeitplan der Kletter-WM 2021 mit allen bisher bekannten Terminen und Uhrzeiten finden Sie hier:

Donnerstag, 16.09.2021

12:15 - 15:15 Uhr: Qualifikation im Speedklettern (Männer und Frauen)

(Männer und Frauen) ab 20:00 Uhr: Finale im Speedklettern (Männer und Frauen)

Freitag, 17. 09.2021

10:00 - 18:00 Uhr: Qualifikation im Bouldern (Männer und Frauen)

Samstag, 18.09.2021

10:00 - 13:00 Uhr: Halbfinale im Bouldern (Frauen)

18:00 - 20:30 Uhr: Finale im Bouldern (Frauen)

Sonntag, 19.09.2021

10:00 - 13:00 Uhr: Halbfinale im Bouldern (Männer)

18:00 - 20:30 Uhr: Finale im Bouldern (Männer)

Montag, 20.09.2021

10:00 - 18:00 Uhr: Qualifikation im Lead/ Schwierigkeitsklettern (Männer und Frauen)

Dienstag, 21.09.2021

10:00 - 13:00 Uhr: Halbfinale im Lead/ Schwierigkeitsklettern (Männer und Frauen)

(Männer und Frauen) 20:00 - 21:00 Uhr: Finale im Lead/ Schwierigkeitsklettern (Männer)

(Männer) 21:00 - 22:00 Uhr: Finale im Lead/ Schwierigkeitsklettern (Frauen)

Die Zeitangaben entsprechen der lokalen Moskauer Zeit (UTC +3). Wer die Kletter-WM 2021 in Deutschland live im Free-TV oder per online Live-Stream verfolgen möchte, muss also jeweils 1 Stunde früher einschalten.

Kletter-WM 21: Wird es Übertragungen im Free-TV oder als Live-Stream geben?

Während die Kletterwettkämpfe im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio live im Free-TV und als online Live-Stream von Eurosport übertragen wurden, ist aktuell noch unklar, ob der Sender auch die Übertragung der Kletter-WM 2021 übernehmen wird. Sobald diesbezüglich genauere Informationen und Sendezeiten bekannt gegeben werden, finden Sie die entsprechenden Informationen hier.

Deutsche Sportkletterer bei der Kletter-WM 21 in Moskau

Für Deutschland reisen dieses Jahr die Wettkampfkletterer Jan Hojer (Bouldern) und Alexander Megos (Lead) zur Kletter-WM nach Moskau. Hojer konnte bereits 2017 den 1. Platz bei der Europameisterschaft im Bouldern in München für sich beanspruchen und gewann 2019 die Deutschen Meisterschaften im Lead, Speed und Olympic Combined. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio musste sich Hojer allerdings bereits in der Qualifikationsrunde geschlagen geben. Auch Sportkletterer Alexander Megos kann seit seinem Karrierestart 2006 auf eine beachtliche Auswahl an sportlichen Erfolgen zurückblicken: Nach zwei Jugend-Europameistertiteln in den Jahren 2009 und 2010 und einem Jugend-Vizeweltmeistertitel 2011 erkletterte sich Megos 2017 den Vizeeuropameistertitel im Bouldern. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio verpasste er nur knapp die Qualifikation für das Finale.

