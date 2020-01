vor 33 Min.

Klinsmann mailt Trainer-Lizenz-Informationen an DFB

Jürgen Klinsmann kann am Freitag gegen den FC Bayern auf der Trainerbank sitzen. Der Hertha-Coach hat wohl die notwendigen Lizenzunterlagen beim DFB vorgelegt.

Jürgen Klinsmann hat in Sachen gültige Trainer-Lizenz selbst von "Entspannung" gesprochen. "Die Informationen, die der DFB braucht, habe ich ihnen schon zugemailt", erklärte der Cheftrainer von Hertha BSC am Mittwoch in einer Fan-Fragerunde auf Facebook. "Es hat alles seine Ordnung. Das ist gar kein Problem", ergänzte der 55-Jährige. Nach einem Bericht der Bild sei Klinsmann derzeit den Nachweis einer gültigen Fußballlehrer-Lizenz schuldig.

Klinsmann: Vorfreude auf das "Mega-Spiel" gegen den FC Bayern

"Die liegt irgendwo in meinem Häuschen in Kalifornien in irgend einer Schublade. Die werden wir schon wieder finden", sagte der einstige Welt- und Europameister. Auch Hertha sieht keine Probleme. Bis zum Spiel gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr) seien noch ein paar Tage Zeit, hieß es am Mittwoch vom Berliner Fußball-Bundesligisten.

Sein Team würde "voller Energie und voller Selbstvertrauen" in das "Mega-Spiel gegen den FC Bayern" gehen, betonte Klinsmann mit Hinweis auf zuletzt vier Spiele ohne Niederlage und eine gutes Trainingslager in der Winterpause in den USA: "Was gibt es Schöneres, als jetzt den FC Bayern zu erwarten?", sagte der Hertha-Coach. Klinsmann hatte als Spieler in 84 Spielen 48 Tore für die Münchner erzielt. Vom Sommer 2008 bis April 2009 war Klinsmann Bayern-Trainer. (dpa)

