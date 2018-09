Köln nach Sieg beim FC St. Pauli top - Darmstadt Zweiter

3:1 in Leverkusen

Wolfsburger Traumstart nach Baby-Boom

In der vergangenen Saison hat sich der VfL Wolfsburg trotz hoher Ambitionen zum zweiten Mal in Folge erst in der Relegation gerettet. Nun startete der VfL mit zwei Siegen. Woran das persönliche Glück vieler Spieler offenbar großen Anteil hat.