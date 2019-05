Kohlschreiber verliert Zweitrundenspiel in Madrid

Nach der Sensation gegen Barça hofft Jürgen Klopp auf seinen ersten Titel mit dem FC Liverpool. Durch das 4:0 stehen die Reds wieder im Champions-League-Finale. Huldigungen kommen von allen Seiten. Nun will Klopp auch den letzten Schritt gehen.

Eishockey-Nationalmannschaft

Defensive als klare Schwäche vor der WM - Söderholm kritisch

Vor dem WM-Auftakt des deutschen Eishockey-Nationalteams gibt die Defensive Anlass zur Sorge. Bundestrainer Toni Söderholm kritisiert die Probleme deutlich schärfer als seine Spieler. In Kosice steht vor der Pflichtaufgabe am 11. Mai noch eine Menge Arbeit an.