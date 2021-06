Die UEFA sorgt sich um Werbeeinnahmen, aber nicht um die Gesundheit der Fans

Es ist doch billig: „Böse, böse UEFA zu skandieren.“ Am Ende sind immer die Gesundheitsbehörden der Länder verantwortlich. Und die haben nun mal unterschiedliche Ansätze. Schauen wir nur nach Dänemark. Dort war der Parken 3 mal pickepackevoll. Irgendeine pandemische Wirkung? Keine.

Und jetzt breitet sich ja die indische Mutation, genannt Delta, aus. Nur so nebenbei, in Indien stürzen die Fallzahlen gerade ins bodenlose. Und die ist ganz gefährlich. Gibt es eine Studie, die belegt, dass man davon schwerer erkrankt? Und in Deutschland „dominiert“ diese Variante. Bei 800 PCR-positiv Getesteten. Da kann man getrost davon ausgehen, dass ein Drittel nicht infektiös und das andere Drittel falsch-positiv getestet sind.



Aber warum reagieren dann einige in Deutschland so aggressiv auf die Fußball-Spiele? Weil sie zeigen, dass es ein Leben ohne Lockdown, ohne Freiheitsbeschränkungen, unter Menschen, miteinander gibt. Das ist nach 1 1/2 Jahren Isolation schon fast in Vergessenheit geraten. Beim Fußball ist das nicht zu überdecken. Schauen wir einfach in die Schweiz. Die paar Hundert in Bukarest im Stadion waren doch eine Kleinigkeit. Auf den Straßen in Zürich, Bern und anderswo lagen sich die Menschen zu Zehntausenden in den Armen. Schauen wir mal, ab sich pandemisch irgend etwas tut. Hat jemand die Bilder der feiernden Holländer in den Straßen von Budapest in Erinnerung? Gibt es Meldungen aus Holland, dass die Pest ausgebrochen ist?

Und noch zum Schluss. Ein Mensch mit Virus und ohne Symptome ist NICHT krank. Die Risikogruppen sind geimpft. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr für Behauptungen, dass jemand wissentlich die Gesundheit von Menschen gefährdet. NEIN. Die Infizierten aus Bergamo haben sich auch weniger im Stadion als danach in der Kneipe oder im Zug angesteckt. Im Freien ist die Infektionsgefahr anerkannt gering. Das mit einem Virus, der geschätzt 90% der Infizierte nicht mal krank macht und Risikogruppen haben Impfschutz.



Es ist Zeit, das Panikorchester auszuzahlen und nach Hause zu schicken. Das Leben als Mensch braucht Umgang mit Menschen. Der soziale Kontakt macht uns erst als Mensch aus. Wer soziale Kontakte unterbindet, richtet sich also direkt gegen die Würde des Menschen.



Und irgendwann müssen wir auch mal anfangen, den Billionen-Schaden der letzten 1 1/2 Jahre zu beseitigen. Oder wollen die „Mutanten“-Panik-Verursachen das Problem auch auf die nächsten Generationen verlagern?

Antworten Melden Permalink