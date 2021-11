Es ist befremdlich, die Stadien so voll zu sehen

Mit der 2G-Regel können Vereine ihre Stadien voll auslasten. Mit Blick auf die Infektionszahlen mutet das erst einmal merkwürdig an.

Es waren triste Zeiten, als der Profisport vergangene Saison vor leeren Rängen stattfand. Speziell im grauen November ist ein verwaistes Fußballstadion auch auf dem Fernsehbildschirm elend anzuschauen.

Trotzdem mutet es mit Blick auf die explodierenden Infektionszahlen befremdlich an, wenn sich nun wieder abertausende Menschen in den Stadien und Hallen auf engstem Raum drängen. Am einfachsten wäre es, würde die Politik wieder zusperren. Keine Zuschauer, keine Probleme. Aber ist das die Lösung nach nun schon zwei Jahren Pandemie? Sind wir in all der Zeit keinen Schritt weitergekommen?

Es gibt für den Sport Wege, um durch den Winter zu kommen

Doch. Sind wir. Es gibt kluge Hygienekonzepte. Es gibt (wenn auch nicht genügend) geimpfte Menschen. Es gibt Wege und Mittel, uns einen weiteren tristen Herbst und Winter zu ersparen. Mit reduzierten Zuschauerzahlen. Mit strengen Kontrollen. Mit harten Strafen bei Verstößen.

Vielleicht regelt sich das Thema im Sport aber auch von selbst. Eine Umfrage der Uni Würzburg zeigt, dass ein Drittel der deutschen Fans weniger Interesse am Profifußball hat als vor der Corona-Pandemie. Auch das ist eine Nebenwirkung dieses Virus.

