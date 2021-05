Fast wie am Bolzplatz: Wenn ein Feldspieler im Tor zum Helden wird

In der südamerikanischen Champions League gehen CA River Plate die Torhüter aus. Der "Ersatzmann" Enzo Perez wird zum Helden.

Auf den Bolzplätzen existieren ungeschriebene Gesetze. Drei Ecken ein Elfer, ist eines. Wer also dreimal den Ball ins Toraus bugsiert, muss mit der drakonischen Folge eines Strafstoßes rechnen. Ein weiteres Gesetz: Schütze holt. Wer den Ball in den Vorgarten des Nachbargrundstücks prügelt, muss die Kugel zurückbringen – egal, ob dort ein kläffender Pitbull oder eine 83-Jährige mit Teppichklopfer wartet. Das wohl bekannteste Gesetz auf dem Bolzplatz: Der Dickste muss ins Tor.

Zugegeben, wenig charmant. Aber Kinder sind nun mal gnadenlos. Auf Gefühle des Mitmenschen nehmen sie keine Rücksicht, wenn das Wohnviertel um ein Eis kickt. Erst wird durch Tipp-Topp, also Fuß vor Fuß, entschieden, wer wählen darf, dann stellen sich die Bestimmer abwechselnd ihre Mannschaft zusammen. Wer übrig bleibt – meist jener, dessen körperliches Erscheinungsbild nicht auf eine spätere Profikarriere hindeutet –, der muss ins Tor.

Bei CA River Plate sind 20 Spieler mit dem Corona-Virus infiziert

Nun steht Enzo Perez nicht unbedingt im Verdacht, seine Ernährung auf Cola, Pommes und frittierten Schokoriegeln aufzubauen. Mit einem Body-Mass-Index von 24,6 liegt er im Normalbereich. Doch aus Mangel an Alternativen fand sich der Argentinier plötzlich im Kasten wieder. Und das nicht in irgendeinem Hinterhofhack, sondern in einer Partie der Copa Libertadores. Also der südamerikanischen Champions League. Perez’ Klub ist auch nicht irgendein Klub, sondern der kultige CA River Plate. Dort wirkte einst Alfredo Di Stéfano, selbst jüngeren Semestern ist der Kicker mit dem wohlklingenden Namen ein Begriff.

River Plate vorzuwerfen, es sei nicht vorbereitet gewesen, ist richtig. Aber irgendwie auch nicht. Denn wer konnte schon ahnen, dass vier Torhüter nicht ausreichen würden. Wenigstens einer würde schon zur Verfügung stehen, dachten sich die Verantwortlichen, als sie den Kader für den Wettbewerb anmeldeten. Aber, Sie können es sich schon denken, dieses Virus. 20 Spieler infizierten sich mit Corona, darunter alle Torleute. Selten wirkte die Bezeichnung „Das letzte Aufgebot“ so passend. River Plate bestritt seine Partie gegen den kolumbianischen Vertreter Independiente Santa Fe de Bogotá ohne Ersatzspieler – und eben mit Perez zwischen den Pfosten.

CA River Plate gewinnt mit Enzo Perez im Tor sogar

Wie der Bolzplatz hat scheinbar auch die Copa Libertadores eigene Gesetze. Die besagen, dass nicht immer derjenige gewinnt, der nominell besser aufgestellt ist. Perez kassierte zwar einen Gegentreffer, hielt aber famos. 2:1 siegte sein Team. Jetzt genießt er Heldenstatus – und schreibt womöglich ein Bolzplatzgesetz um. Künftig heißt es: Der Beste geht ins Tor.

Obendrein entkommt er Hund und Teppichklopfer.

