Sportliche Bisse, die so richtig Ärger machen

Immer wieder gibt es im Sport Entgleisungen, weil manche Menschen einfach zubeißen, wenn ihnen danach ist. Nicht nur Evander Holyfield hat das schmerzlich erleben müssen.

Unüberlegt zugebissen ist im Sport schnell einmal. Zuletzt in Person des deutschen Fußball-Verteidigers Antonio Rüdiger, der im EM-Spiel seinem französischen Gegenspieler Paul Pogba die Zähne in den Rücken grub. Völlig unabsichtlich, wie Rüdiger mehrfach betonte.