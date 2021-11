Tennisspielerin verschwunden: Leg dich nicht mit China an!

Plus In China verschwindet eine Profi-Tennisspielerin, nachdem sie einem Politiker einen sexuellen Übergriff vorgeworfen hat. Die Sorge ist groß, weil man weiß, wie das Land mit kritischen Stimmen umgeht.

Wenn die Klagen in Deutschland wieder allzu groß werden, dass Corona-Regeln die Freiheitsrechte unzumutbar einschränken, dass Medien ja sowieso nur Fakenews in Umlauf bringen und dass ohne korrektes Gendern Frauen und Diverse unerträglich diskriminiert werden, lohnt sich ein Blick nach China. Spätestens dann nämlich dürfte jedem klar sein, dass wir hier nahezu paradiesische Zustände haben.