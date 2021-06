Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Kroatien gegen Schottland im TV oder Live-Stream

Bei der Fußball EM 2021 trifft Kroatien heute auf Schottland. Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um das Spiel.

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 wird in diesem Jahr im Zeitraum vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sie nicht wie geplant im vergangenen Jahr abgehalten werden. In der Gruppenphase trifft heute Kroatien auf Schottland - ausgetragen wird das Spiel in der größten Stadt Schottlands: Glasgow.

Hier in unserem Artikel erfahren Sie, wo Sie die Partie sehen können - ob im Free-TV in der ARD oder im ZDF, im Pay TV bei Magenta TV der Telekom, und ob es eine live-Übertragung gibt.

Kroatien - Schottland live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Wir haben hier die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst:

Spiel: Kroatien - Schottland , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 22. Juni 2021

22. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Hampden Park, Glasgow

Park, Übertragung: Telekom (Magenta TV )

(Magenta ) Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Gruppe: D

Kroatien - Schottland live: Übertragung der Fußball-EM 2021 heute im Fernsehen und Online-Stream

Insgesamt zehn der Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2021 werden exklusiv im TV wie auch im Stream bei Magenta TV der Telekom übertragen. Das Angebot ist allerdings im Pay-TV und damit kostenpflichtig.

Kroatien - Schottland: Eckdaten zur Partie der Fußball-EM 2021

Die kroatische Mannschaft:

Trainer: Zlatko Dalić - Der 55-jährige ist seit 2017 Trainer der kroatischen National-Elf. Unter seiner Führung belegte Kroatien bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2018 den zweiten Platz hinter Frankreich .

bei der im Jahr 2018 den zweiten Platz hinter . Kapitän: Luka Modrić - Der Mittelfeld-Spieler, der gleichzeitig auch Rekord-Spieler der Mannschaft ist, wurde während seiner Karriere schon mehrfach als "Fußballer des Jahres" ausgezeichnet. Sowohl von FIFA , als auch von Europa und national von Kroatien .

Luka Modric (r) ist Mittelfeld-Spieler bei der kroatischen National-Elf. Foto: Pablo Morano/AP/dpa

Die schottische Mannschaft:

Trainer: Steve Clarke - Der frühere schottische Spieler und heute 58-jährige ist seit Mai 2019 Trainer der schottischen Fußball-Nationalmannschaft . Er unterschrieb damals einen 3-Jahres-Vertrag.

- Der frühere schottische Spieler und heute 58-jährige ist seit Mai 2019 Trainer der schottischen . Er unterschrieb damals einen 3-Jahres-Vertrag. Kapitän: Andrew Robertson - Der Linksverteidiger ist seit dem Jahr 2014 bei der schottischen National-Elf.

