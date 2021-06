Genugtuung für den ewigen Luka - "Ein Land namens Modric"

Magier, Matchwinner, Maestro: Modric brilliert auch mit 35 Jahren. Der Ex-Weltfußballer führt Kroatien ins Achtelfinale. Drei Jahre nach dem WM-Coup gibt's nun Hoffnung auf ein EM-Märchen.

In der Sonne Istriens dachten Luka Modric und seine Kroaten stolz an einen emotionalen EM-Abend zurück. Was der Achtelfinal-Einzug allen voran für den Weltfußballer von 2018 bedeutete, war bei dessen Gefühlsausbruch nach dem Schlusspfiff bestens abzulesen.

Der 35 Jahre alte Fußball-Virtuose sank auf die Knie, ballte die Fäuste und schrie seine Freude lauthals heraus: Vizeweltmeister Kroatien hat nach schwierigen Turniertagen seine Kritiker widerlegt - allen voran Modric.

Am Tag vor den Auftritten von Superstars wie Weltfußballer Robert Lewandowski, Weltmeister Kylian Mbappé oder Super-Champion Cristiano Ronaldo demonstrierte Modric, dass er auch im reifen Profi-Alter für magische Momente sorgen kann. Beim 3:1 (1:1) gegen Schottland führte er die Auswahl wie in besten WM-Tagen an. Mit einem traumhaften Außenristschuss erzielte Modric selbst das 2:1, den Treffer des früheren Bundesliga-Stars Ivan Perisic zum 3:1 legte er auf.

K.o.-Duell am Montag in Kopenhagen

"Dieses Tor bedeutet mir sehr viel, aber unser Spiel bedeutet mehr", schwärmte Modric. Am Mittwoch konnten er und die Teamkollegen in Rovinj etwas länger schlafen. Statt bei 30 Grad am Vormittag zu trainieren, wurde die Einheit auf den kühleren Abend verlegt. Gerne nahmen die Profis aber schon vor dem Training das K.o.-Duell am Montag in Kopenhagen ins Visier. "Wenn wir so spielen, sind wir für jeden gefährlich", sagte Modric.

Der schier ewige Luka Modric - seit Dienstag nicht nur der jüngste, sondern auch der älteste kroatische EM-Torschütze - ist längst Symbolfigur von mehr als nur einer kroatischen Fußball-Generation. Die spanische Sportzeitung "Marca" - Modrics Club Real Madrid wohlgesonnen - formulierte es plakativ: "Ein Land namens Modric."

Magier, Matchwinner, Maestro - Modric kann's auch im hohen Alter noch. "Man merkt gar nicht, dass er älter wird, er ist immer noch ein flinker Spieler", staunte der langjährige DFB-Capitano Michael Ballack bei MagentaTV. "Sie haben Luka Modric, einen der besten Spieler der Welt", stöhnte Schottlands Mittelfeldspieler John McGinn.

Modric liefert ab

Zwar wurde nicht Modric, sondern Nikola Vlasic zum Star des Spiels gekürt. Doch das konnte der Routinier im Zuge des Weiterkommens verschmerzen. "Ich bin glücklich, dass mein Tor geholfen hat, aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewonnen hat", sagte Modric. Ein Sieg war nötig, ein Sieg wurde geliefert.

Das Führungstor von Vlasic, dem Bruder der früheren Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic, war ein Stück weit auch ein Vorgriff auf die Zeit nach der Ära Modric. Zwar sind der Altstar und der 23-Jährige von ZSKA Moskau unterschiedliche Spielertypen. Doch Vlasic soll in der Zukunft mehr Führungsaufgaben bei den Feurigen übernehmen. "Am Ende haben wir überzeugend gewonnen, und ich denke, das ist das Kroatien, das wir alle sehen wollen", sagte Vlasic.

Nach unerwartet vielen Niederlagen nach der für Kroatien traumhaften WM 2018 tat sich die Auswahl von Trainer Zlatko Dalic beim eingeleiteten Umbruch nach Rücktritten wie denen von Mario Mandzukic oder Ivan Rakitic schwer. Ob der Erfolg gegen limitierte Schotten helfen kann, diesen zu erleichtern, wird sich weisen.

Kroatien nun im Turniermodus?

Erst einmal soll durch den Achtelfinal-Einzug als Zweiter hinter England endlich der Turniermodus gestartet werden. "Wir sind voller Selbstbewusstsein, wir sind zurück", frohlockte Dalic. Der 54-Jährige dankte Modric, den er innig umarmte. "Ich bin stolz, so einen Spieler zu haben." Der Spielmacher habe hervorragend gespielt, sei hoch motiviert - und das habe er gezeigt. Wer wollte, konnte darin auch eine kleine Botschaft an Kritiker herauslesen.

Vor einer Mini-Delegation in rot-weiß-karierten Trikots bekleideter Fans jubelten die Kroaten Hand in Hand und freudestrahlend auf der Insel. Im Kopenhagener Stadion Parken werden angesichts von weniger strengen Reise- und Corona-Regeln mehr Anhänger erwartet. "Wo immer wir hinreisen, werden 20 000 unserer Fans hinter uns stehen", sagte Dalic - und weckte drei Jahre nach dem WM-Coup Hoffnung auf ein EM-Märchen: "Ihr seid unsere Stärke, wir werden Euch stolz machen!"

Das glückte den tapferen Schotten, die durch Callum McGregor zum zwischenzeitlichen Ausgleich kamen, allein schon durch die Teilnahme. "Ich verspreche, dass es nicht 23 Jahre bis zum nächsten Turnier dauern wird", versicherte Trainer Steve Clarke. Beim ersten Turnier seit der WM-Endrunde 1998 belegten die Bravehearts mit einem Punkt aus dem achtbaren 0:0 in England Rang vier in der Gruppe.

