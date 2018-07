Kroatien muss Strafe zahlen

vor 51 Min.

Grund sind Aussagen über die Ukraine

Der kroatische Fußball-Verband muss wegen des Ukraine-Jubels seines inzwischen entlassenen Betreuers Ognjen Vukojevic eine Geldbuße von 15000 Schweizer Franken zahlen. Verteidiger Domagoj Vida erhält keine weiteren Sanktionen. Die Disziplinarkommission der Fifa bewertete Vukojevic’ Aussage „Das ist ein Sieg für Dynamo und für die Ukraine“ bei der WM in Russland als unsportliches Verhalten. Bereits am Vortag hatte die Fifa eine Verwarnung an Vida für dessen Ausspruch „Ehre für die Ukraine!“ ausgesprochen.

Beim Strafmaß gegen Vukojevic sei in Betracht gezogen worden, dass der Verband sich zeitnah entschuldigt und den Betreuer von seinen Pflichten entbunden hatte.

Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine sind seit der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 und der Unterstützung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine zerrüttet. Vukojevic und Vida hatten einige Jahre in der Ukraine verbracht. (dpa)

