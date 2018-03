15:00 Uhr

Kugelstoßer Storl holt WM-Silber - Kazmirek auf Bronze-Kurs Sport

Schon 2012 und 2014 gab es WM-Silber - und auch diesmal durfte Kugelstoß-Ass David Storl nach starker Leistung über Platz zwei jubeln. Bei der Hallen-WM in Birmingham war nur ein Neuseeländer besser als der Sachse.

Er stieß die Faust jubelnd nach oben und schnappte sich die deutsche Fahne: Kugelstoß-Routinier David Storl hat bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Birmingham Silber und damit die zweite Medaille für das DLV-Team gewonnen.

Der 27 Jahre alte Leipziger musste sich am Samstag mit 21,44 Metern nur dem überragenden Neuseeländer Tomas Walsh geschlagen geben, der seinen Titel mit 22,31 Metern verteidigte. Bronze gewann der Tscheche Tomas Stanek ebenfalls mit 21,44 Metern, doch Storl lag mit seiner zweibesten Tagesweite vorn. Zum WM-Auftakt hatte der Leverkusener Hochspringer Mateusz Przybylko überraschend Bronze geholt.

"Das Wichtigste war für mich, dass man zum Saisonhöhepunkt die beste Leistung abliefert", meinte Storl, "und das hat heute geklappt. Bronze war eigentlich das absolute Fernziel." Der Blick des zweimaligen Freiluft-Weltmeisters geht aber schon Richtung Europameisterschaft, die im August in Berlin stattfindet. "Das ist der Startschuss für die Sommersaison", meinte Storl, "auf diesem Niveau müssen wir jetzt aufbauen und uns Richtung 22 Meter orientieren."

Storl hatte schon 2012 und 2014 Silber bei einer Hallen-WM erkämpft. Mit 21,19 Metern war der Sachse vor zwei Wochen in Dortmund zum sechsten Mal deutscher Hallenmeister geworden und nur als Nummer acht der Welt in Birmingham angereist.

Dreispringerin Neele Eckhardt musste sich in der ersten Samstag-Entscheidung mit 13,87 Metern und Platz 13 zufrieden geben. Vor zwei Wochen war die 25-Jährige aus Göttingen mit 14,13 Metern in Dortmund deutsche Hallenmeisterin geworden. Gold ging mit 14,63 Metern überraschend an Yulimar Rojas aus Venezuela.

Sprinter Michael Pohl hatte am Vormittag ohne Probleme das Halbfinale über 60 Meter erreicht. Der 28-Jährige aus Wetzlar qualifizierte sich in 6,73 Sekunden direkt für die nächste Runde. "An sich sollte man zufrieden sein, wenn man ein großes Q hat. Allerdings finde ich die Zeit erschreckend schwach", meinte Pohl selbstkritisch. Der Kölner Peter Emelieze schied in 6,77 Sekunden als Vierter seines Vorlaufs aus.

Siebenkämpfer Kai Kazmirek lag vor dem abschließenden 1000-Meter-Rennen auf Medaillenkurs. Nach sechs Disziplinen war der 27-Jährige von der LG Rhein-Wied mit 5388 Punkten am Samstag Dritter, allerdings mit nur 13 Zählern vor dem Esten Maicel Uibo. Topfavorit Kevin Mayer konnte seine Führung behaupten. Vor dem 1000-Meter-Lauf (20.50 Uhr MEZ) hatte der Franzose 5471 Punkte. Der Kanadier Damian Warner (5437) blieb als Zweiter in Lauerstellung.(dpa)

