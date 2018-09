vor 34 Min.

Länderspiel: Deutschland - Frankreich live im TV und Stream sehen Sport

Deutschland trifft heute auf WM-Sieger Frankreich. Das Länderspiel der Uefa Nations League 2018 gibt es live im TV und Stream zu sehen. Eine WM-Revanche?

Auch wenn die Ambitionen von Deutschland und Frankreich vor der Weltmeisterschaft in Russland ähnlich waren - unterschiedlicher kann ein Turnierverlauf nicht aussehen. Während die Franzosen ihren zweiten WM-Titel nach 1998 gewannen, schied Deutschland schon in der Vorrunde aus. Es war das erste Mal, dass eine DFB-Auswahl es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nicht in die K.o.-Phase schaffte - dementsprechend tief ist das Tal der Tränen, in das sich der ehemalige Weltmeister Deutschland gestürzt fühlt. Nun kommt es im ersten Spiel der neu geschaffenen Nations League zum Treffen mit dem neuen Titelträger Frankreich. Das Motto des DFB lautet: "Der Weltmeister zu Gast". Zu sehen gibt es die Partie live im TV und im Stream, Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Münchner Arena.

Deutschland - Frankreich wird live im TV und Stream übertragen

Bundestrainer Joachim Löw hatte vergangene Woche im Rahmen seiner WM-Analyse seinen Kader für die Partie bekannt gegeben. Große Überraschungen blieben aus - auch wenn einige eine Nominierung des Augsburger Philipp Max erwartet hatten. Statt des 24-Jährigen bekommt jedoch ein anderer Linksverteidiger seine Chance: Nico Schulz aus Hoffenheim steht im DFB-Kader. Er ist neben dem ehemaligen Schalker Thilo Kehrer und Leverkusens Kai Havertz einer von drei Neulingen.

Bei den Franzosen setzt Trainer Didier Deschamps fasst ausschließlich auf seine Weltmeistermannschaft. Mit Ausnahme des verletzten Torwarts Steve Mandanda sind alle WM-Fahrer dabei. Ein Fragezeichen steht lediglich hinter dem Einsatz von Kapitän Hugo Lloris. Medienberichten zufolge wird der Torwart von Tottenham Hotspur wegen einer Oberschenkelverletzung das Prestigeduell in der Allianz Arena sogar verpassen. Da die etatmäßige Nummer zwei Steve Mandanda von Olympique Marseille wegen einer Verletzung im Kader fehlt, könnte dann Alphonse Areola von Thomas Tuchels Paris Saint-Germain zu seinem Länderspiel-Debüt kommen.

Uefa Nations League 2018 live: Deutschland gegen Frankreich im TV sehen oder im Stream verfolgen

Ein Freundschaftsspiel ist die Begegnung der Nachbarländer übrigens mitnichten, sondern Teil der neu eingeführten "Nations League" des europäischen Verbands Uefa. Darin sind alle europäischen Mannschaften in vier Ligen von A bis D eingeteilt. Deutschland trifft in der Gruppe A auf Frankreich und die Niederlande. Alles wichtige zum Modus und der Übertragung der Nations League finden Sie hier , eine Übersicht des Spielplans gibt es hier.

Wer sich das Spiel gegen Frankreich ansehen möchte, kann beim ZDF einschalten. Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich die Übertragungsrechte an dem Wettbewerb gesichert. Übertragungsstart ist bereits um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Als Experte ist Oliver Kahn im Studio, die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein. Das Spiel kommentieren wird Béla Réthy.

Wer die Partie nicht im TV sehen kann oder will, kann auf den Live-Stream des ZDF zurückgreifen, dieser ist hier zu finden. In seiner Mediathek bietet der Sender ebenfalls einen Live-Stream an. Der Download der App ist kostenlos und steht für Android-User hier zur Verfügung. Apple-User werden hier fündig.

