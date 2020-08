12:13 Uhr

Lauf-Ass Klosterhalfen sagt auch Start in Stockholm ab

Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat auch ihren Start beim Diamond-League-Meeting in Stockholm abgesagt.

Dies bestätigte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur.

Die WM-Dritte über 5000 Meter vom TSV Bayer 04 Leverkusen hatte wegen einer Überlastungsreaktion im Beckenbereich bereits vergangene Woche beim Sportfest in Monaco gefehlt. Die 23-Jährige werde weiter in Salzburg behandelt, hieß es.

Klosterhalfen trainierte seit dem vergangenen Jahr und auch während der Corona-Krise auf dem Nike-Campus in Oregon in den USA. Nach Teilnahmen an Privatrennen wollte sie in Europa in die späte Leichtathletik-Saison einsteigen. Die weitere Planung der deutschen Rekordhalterin ist derzeit offen.

© dpa-infocom, dpa:200821-99-252762/2 (dpa)

Klosterhalfen-Porträt auf leichtathletik.de

Deutsche Rekorde

Themen folgen