Team Europe vs. Team World: Das läuft beim Laver Cup 21

Beim Laver Cup 2021 in Boston messen sich die besten Tennisspieler Europas mit der Top-Weltauswahl. Wer teilnimmt, wie das Turnier abläuft und welche Sender und Streams live übertragen, das lesen Sie hier.

Das Tennisturnier der Superlative, der Laver Cup, geht 2021 in die 4. Runde. Der Cup findet jedes Jahr in der zweiten Woche nach den US Open statt, dieses Jahr im TD Garden in Boston, USA. Von Roger Federer 2017 ins Leben gerufen, ist der Laver Cup inzwischen eine feste Größe im ATP-Kalender und wegen absoluter Starbesetzung ein Muss für jeden Tennisfan.

Welche hochkarätigen Tennisstars dieses Jahr teilnehmen, wie Sie von zuhause aus den Laver Cup 21 live aus Boston im Free-TV und Livestream verfolgen können, alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Livestream, zum Spielplan, den Terminen und dem Spielmodus, finden Sie hier.

Laver Cup 2021: Termin, Zeitplan, Spielplan

Der Laver Cup findet 2021 vom 24. bis zum 26. September in Boston, USA, statt. An jedem Spieltag messen sich Team Europa und Team World in drei Einzelspielen und einem Doppelmatch. Pro gewonnenem Spiel erhalten die Teams am Freitag einen Punkt, am Samstag zwei und am Sonntag drei Punkte. Insgesamt können 24 Punkte erspielt werden. Sollte es zu einem Unentschieden kommen, entscheidet ein zusätzliches Doppelspiel über den Sieg. Steht bereits am Sonntagmorgen ein Sieger fest, wird ein Doppel als Freundschaftsspiel gespielt.

Die Zeitverschiebung von Deutschland nach Boston beträgt -6 Stunden. Im Zeitplan des Laver Cup sind die Zeiten in MESZ angegeben. Die Night Session beginnt darum immer am jeweils folgenden Tag um 1 Uhr morgens.

Das ist der Zeitplan für den Laver Cup 2021:

Tag 1: Freitag, 24. September 2021

19 Uhr: Day Session, Match 1: Einzelspiel , gefolgt von Match 2: Einzelspiel

Day Session, Match 1: , gefolgt von Match 2: 01 Uhr: Night Session, Match 3: Einzelspiel , gefolgt von Match 4: Doppel

Tag 2: Samstag, 25. September 2021

19 Uhr: Day Session, Match 5: Einzelspiel , gefolgt von Match 6: Einzelspiel

Day Session, Match 5: , gefolgt von Match 6: 01 Uhr: Night Session, Match 7: Einzelspiel , gefolgt von Match 8: Doppel

Tag 3: Sonntag, 26. September 2021

18 Uhr: Day Session, Match 9: Doppel, gefolgt von Match 10: Einzelspiel , danach Match 11: Einzelspiel , gefolgt von Match 12: Einzelspiel

Der jeweilige Spielplan des Laver Cup 21 mit Line-Up und Spielern wird am Tag vor dem jeweiligen Spieltag veröffentlicht. Diesen finden Sie unter lavercup.com/schedule.

Übertragung: Der Laver Cup 2021 im Free-TV, Livestream und Pay-TV

Wo wird der Laver Cup 2021 live im Free-TV oder Stream übertragen? Senden ARD, ZDF oder Eurosport? Was ist mit Sky, DAZN und JoynPLUS+? Um das Spektakel kostenlos zu verfolgen, müssen Sie bei Eurosport 1 einschalten. Der Free-TV Sender gehört zu Discovery Sports, die sich europaweit die Exklusivrechte an der Übertragung des Laver Cups 2021 gesichert haben.

Zusätzlich läuft im Pay-TV bei Eurosport 2 die jeweilige Aufzeichnung des Vortages um 3 Uhr nachts. Im Livestream verfolgen Sie das Turnier ebenfalls auf der Eurosport Streamingplattform, dem Eurosport Player. Dieser ist kostenpflichtig und ebenfalls im Abo von JoynPLUS+ enthalten. Dort sind alle Matches des Laver Cup 21 live zu sehen.

Das ist der Sendeplan für die Liveübertragung des Laver Cup 2021 im Free-TV:

Freitag, 24. September 2021: 21 Uhr - 23 Uhr, Eurosport 1

1 Samstag, 25. September 2021: 19 Uhr - 23 Uhr, Eurosport 1

Sonntag, 26. September 2021: 18 Uhr - 2.30 Uhr, Eurosport 1

Das sind die Spieler von Team Europe und Team World beim Laver Cup 21

Beim Laver Cup treten stets hochkarätige Tennisspieler an, die zu den besten der Welt zählen. Jedes Team besteht aus 6 Teilnehmern. Auch ein deutscher Tennisstar beteiligt sich am Team Europe. Das sind die Teams des Laver Cup 2021:

Team Europe:

Alexander Zverev ( Deutschland )

( ) Daniil Medvedev ( Russland )

( ) Andrey Rublev ( Russland )

) Casper Ruud ( Norwegen )

( ) Stefanos Tsitsipas ( Griechenland )

( ) Matteo Berrettini ( Italien )

Team World:

Reilly Opelka ( USA )

( ) John Isner ( USA )

( ) Dennis Shapovalov ( Israel )

( ) Felix Auger-Aliassime (Kananda)

Nicholas Kyrgios ( Australien )

( ) Diego Schwartzmann ( Argentinien )

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.