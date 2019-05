vor 35 Min.

Le Graët ersetzt Ex-DFB-Präsident Grindel im FIFA-Council

Der deutsche Fußball ist nach dem Rücktritt des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel für mindestens zehn Monate nicht mehr im FIFA-Council vertreten.

Auf der Sitzung des Exekutivkomitees in Baku beschloss die Europäische Fußball-Union UEFA, den französischen Verbandspräsidenten Noël Le Graët auf den vakanten Posten im wichtigsten Gremium des Weltverbandes zu entsenden. Dies gilt zunächst bis zum nächsten UEFA-Kongress am 3. März 2020 in Amsterdam.

Dann könnte auch der Deutsche Fußball-Bund wieder einen möglichen Kandidaten ins Rennen schicken. Ein Kandidat für die internationalen Ämter hat sich bisher aber noch nicht hervorgetan. Über einen Nachfolgekandidaten für den DFB-Chefposten will der DFB am 26. Juli entscheiden. Kommissarisch wird der Verband von Reinhard Rauball und Rainer Koch geführt. Letzterer war wie Generalsekretär Friedrich Curtius am Mittwoch auch in Baku.

Grindel war im April von seinen Ämtern beim DFB, der UEFA und der FIFA wegen der Annahme eines Uhrengeschenks von einem ukrainischen Funktionärskollegen zurückgetreten. Bereits zuvor hatte es Kritik an seiner Amtsführung gegeben. (dpa)

