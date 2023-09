LEC führt Ober- und Untergrenze für Spielergehälter ein

Die League-of-Legends-Liga für den Raum Europa, Afrika und Nahost (EMEA) LEC führt eine Obergrenze für Spielergehälter ein.

Wie die Liga mitteilte, darf die Gehaltssumme der fünf bestbezahlten Spieler einen gewissen Wert nicht mehr überschreiten.

Die LEC nennt die Regulierung Sporting Financial Regulations (SFR). Damit solle ein finanziell zukunftsfähiges Modell für Spieler, Teams und die Liga entstehen und "das Ökosystem vor einer unnachhaltigen Ausgabe-Praxis" schützen, hieß es. Man wolle damit die Zukunft der Liga für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen, wird Maximilian Peter Schmidt, Director of League of Legends Esports EMEA, zitiert.

Die SFR Treshold genannte Obergrenze berechnet sich aus verschiedenen Werten - den Spielergehätern, dem Ligenverdienst, Finanzdaten der Teams und anderen Marktdaten. Eine Untergrenze für Spielergehälter liegt bei 50 Prozent der Obergrenze. Wer die Obergrenze überschreitet, muss eine Gebühr an die Liga zahlen, die sich aus der überschrittenen Summe berechnet.

Die Gebühr wird zu gleichen Teilen an LEC-Teams, die sich an die Grenzen der SFR halten, sowie an Teams in den Regionalligen der EMEA-Region ausgeschüttet. Laufende Verträge nimmt die Regelung aus.

(dpa)