Leichtathletik-EM in Berlin live im TV und Stream sehen

Die Leichtathletik-EM 2018 startet am 6. August in Berlin. Die Wettkämpfe können Sie live im TV und Stream verfolgen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Die Leichtathletik-EM 2018, die vom 6. bis 12. August in Berlin stattfindet, wird live von ARD und ZDF übertragen. Die Wettkämpfe sollen sowohl im TV als auch im digitalen Live-Stream gezeigt werden.

Parallel zur Leichtathletik-EM 2018 in Berlin finden in Glasgow (Irland) die Europameisterschaften in Schwimmen, Radrennen, Rudern, Triathlon, Golf und Turnen statt. Auch diese werden live im Free-TV übertragen - unter dem gemeinsamen Titel "European Championships 2018".

Welche Disziplinen wann wo übertragen werden, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Lediglich die ARD hat bisher das Programm veröffentlicht. Sobald auch die Übertragungszeiten des ZDF feststehen, werden diese hier ergänzt. Die Sportarten, die nicht zur Leichtathletik-EM zählen, haben wir in unserer Übersicht mit der Abkürzung EC markiert.

6. August 2018: ARD

18.00 Uhr: Schwimmen - 200 Meter Schmetterling Frauen-Finale/100 Meter Rücken Männer-Finale/200 Meter Freistil Frauen-Finale/ 200 Meter Brust Männer-Finale/200 Meter Lagen Männer-Finale/4x100 Meter Lagen Mixed-Staffel-Finale (EC)

7. August 2018: ZDF

(Termine werden ergänzt, sobald das ZDF sie bekanntgegeben hat.)

8. August 2018: ARD

9.35 Uhr: Zehnkampf - 110 Meter Hürden

10.00 Uhr: Rad - Zeitfahren Frauen (EC)

10.20 Uhr: Zehnkampf - Diskus

10.30 Uhr: Schwimmen - 5 Kilometer Freiwasser Frauen-Finale (EC)

12.05 Uhr: Zehnkampf - Stabhochsprung

14.35 Uhr: Kunst- und Turmspringen - 3 Meter Mixed-Finale/10 Meter Frauen-Finale (EC)

17.30 Uhr: Schwimmen - 800 Meter Freistil Männer-Finale/100 Meter Freistil Frauen-Finale/50 Meter brust Männer-Finale/200 Meter Rücken Männer-Finale/200 Meter Lagen Frauen-Finale/4x100 Meter Freistil Mixed-Staffel-Finale (EC)

17.45 Uhr: Zehnkampf - Speerwurf

20.15 Uhr: Weitsprung Männer-Finale/Kugelstoßen Frauen-Finale/Diskuswurf Männer-Finale/10.000 Meter Frauen-Finale

9. August 2018: ZDF

10. August 2018: ARD

10.45 Uhr: Siebenkampf - Weitsprung

11.15 Uhr: Golf - Männer und Frauen (EC)

12.50 Uhr: Siebenkampf - Speerwurf

14.30 Uhr: Kunst- und Turmspringen - 3 Meter Synchronspringen Männer-Finale/1 Meter Frauen-Finale (EC)

17.00 Uhr: Triathlon - Männer (EC)

19.00 Uhr: 110 Meter Hürden Männer-Finale/Hochsprung Frauen-Finale/800 Meter Männer-Halbfinale

20.15 Uhr: Siebenkampf Finale/Dreisprung Frauen-Finale/Speerwurf Frauen-Finale/400 Meter Hürden Frauen-Finale/400 Meter Männer-Finale/800 Meter Frauen-Finale/110 Meter Hürden Finale/1500 Meter Männer-Finale

11. August 2018: ZDF

12. August 2018: ARD

12.03 Uhr: Golf - Männer- und Frauen-Finale/Marathon - Männer- und Frauen-Finale (EC)

13.30 Uhr: Kunst- und Turmspringen- 3 Meter Synchronspringen Frauen-Finale/10 Meter Männer-Finale (EC)

15.30 Uhr: Turnen - Männer-Gerätefinals (EC)

16.45 Uhr: Rad (Straße) - Männer (EC)

19.10 Uhr: Stabhochsprung Männer-Finale/Hammerwurf Frauen-Finale

20.15 Uhr: Stabhochsprung Männer-Finale/Hammerwurf Frauen-Finale/3000 Meter Hindernis Frauen-Finale/1500 Meter Frauen-Finale/5000 Meter Frauen-Finale/Dreisprung Männer-Finale/4x100 Meter Staffel Männer- und Frauen-Finale

Der Zeitplan der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin gibt einen Überblick, welche Wettkämpfe wann stattfinden. Den vollständigen Plan gibt es hier.

Leichtathletik-EM 2018 live im Stream von ARD und ZDF

Natürlich wird die Leichtathletik-EM auch online übertragen.

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier.

Den Live-Stream des ZDF finden Sie hier.

