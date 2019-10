vor 34 Min.

Leichtathletik-WM 2019 heute: Der aktuelle Medaillenspiegel

Die Leichtathletik-WM 2019 läuft noch bis zum 6.10.2019 in Doha, der Hauptstadt von Katar. Hier finden Sie den Medaillenspiegel im Überblick - immer aktuell.

Die Leichtathletik-WM 2019 geht noch drei Tage lang, bis zum 6.10.2019. Deutschland hat bisher nur eine Bronzemedaille und befindet sich damit auf dem 21. Platz, doch schenkt man Klaus Wolfermann, dem Olympiasieger von München 1972, glauben, könnte das Speerwurf-Finale am Sonntag Gold für Deutschland bedeuten. "Wir haben da schon eine sehr starke Truppe", sagte der 73-Jährige in einem Interview. Sie besteht aus: Olympiasieger Thomas Röhler, Titelverteidiger Johannes Vetter und Vize-Europameister Andreas Hofmann. Gold, Silber, Bronze - Hier finden Sie den Medaillenspiegel zur Leichtathletik-WM 2019 in Doha, der Hauptstadt von Katar.

Leichtathletik-WM 2019: Der Medaillenspiegel im Überblick

Die 17. Leichtathletik-Weltmeisterschaften finden vom 27. September bis zum 6. Oktober 2019 statt. Dabei wird es zu 49 Entscheidungen kommen - 25 sind bereits entschieden. 24 bei den Herren, 24 bei den Damen. Und ein Wettbewerb im Mixed-Modus, der 4x400 m Staffel. Goldmedaille, Silbermedaille und Bronzemedaille wurden allesamt von Hand von der Firma Sndala in Doha gefertigt.

Platz Land Gold Silber Bronze 1 USA 8 8 2 2 China 2 3 3 3 Jamaika 2 2 – 4 Neutrales Team 2 1 – 5 Kenia 2 – 2 6 Äthiopien 1 2 – 7 Polen 1 1 1 8 Großbritannien 1 1 – Schweden 1 1 – 10 Australien 1 – – Japan 1 – – Niederlande 1 – – Uganda 1 – – 15 Kanada – 1 3 16 Bahrain – 1 1 Frankreich – 1 1 18 Bosnien und Herz. – 1 – Portugal – 1 – Ukraine – 1 – 21 Burkina Faso – – 1 Deutschland – – 1 Ecuador – – 1 Elfenbeinküste – – 1 Griechenland – – 1 Italien – – 1 Katar – – 1 Kuba – – 1 Namibia – – 1 Schweiz – – 1 Ungarn – – 1 Österreich – – 1

(Stand am 3.10.2019 nach 25 von 49 Entscheidungen)

Leichtathletik-WM 2019: In folgenden Disziplinen fallen Entscheidungen an

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

1500 Meter (Meile)

5000 Meter

10.000 Meter

110 Meter Hürden/100 Meter Hürden

400 Meter Hürden

3000 Meter Hindernis

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Marathon

Zehnkampf/Siebenkampf

20-km-Gehen

50-km-Gehen

Leichtathletik-WM: Das war der endgültige Medaillenstand des Jahres 2017

Bei der vergangenen Leichtathletik-Weltmeisterschaft schnitt Deutschland nur mäßig erfolgreich ab. Es reichte am Ende im endgültigen Medaillenspiegel nur zu einer Goldmedaille, zwei Silbermedaillen sowie zwei Bronzemedaillen.

Platz Land Go. Si. Br. Alle. 1 USA 10 11 9 30 2 Kenia 5 2 4 11 3 Südafrika 3 1 2 6 4 Frankreich 3 – 2 5 5 China 2 3 2 7 6 Großbritannien 2 3 1 6 7 Äthiopien 2 3 – 5 8 Polen 2 2 4 8 9 Neutrale Athleten 1 5 – 6 10 Deutschland 1 2 2 5

Medaillenwertung vor zwei Jahren

In der Medaillen-Wertung holten sich die USA vor zwei Jahren ihre alte und bekannte Vormachtstellung zurück. 2015 hatte nämlich erstmals Kenia den ersten Platz der Medaillenwertung belegt. Mit 10 Weltmeistern hatte die USA zweimal so viele wie der alte Titelträger Kenia. Das bei früheren Leichtathletik-WMs erfolgreiche Russland kam im Medaillenspiegel nicht vor. Russland wurde durch die IAAF von der Teilnahme ausgeschlossen wegen Themen rund um Doping. (AZ)

