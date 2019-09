14:53 Uhr

Leichtathletik-WM 2019 heute live im TV und Stream: Zeitplan und Termine

Leichtathletik-WM 2019: Geher Carl Dohmann beim Zieleinlauf in Doha. Wie Sie die WM live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Leichtathletik-WM 2019: Heute ist der dritte Tag in Doha und die USA führen den Medaillenspiegel an. Alle Infos zu TV-Terminen, Zeitplan und Übertragung im TV und Stream.

Leichtathletik-WM 2019: Heute ist der dritte Wettkampftag. Die WM im Wüstenstaat Katar führt die Leichtathleten wegen der extremen Hitze immer wieder an die Grenze der Leistungsfähigkeit. So musste die Deutsche Alina Reh den 10.000-Meter-Lauf wegen starken Magenkrämpfen abbrechen. Geher Carl Dohmann kam nach dem Nacht-Rennen über 50-Kilometer bei 31 Grad Celsius und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit als Siebter ins Ziel. Den Medaillenspiegel führen aktuell mit zwei Gold-Medaillen die USA an.

Hier finden Sie den Zeitplan und die TV-Termine im Überblick und erfahren mehr zur Übertragung live im TV und Stream, den Austragungsorten und Sportaten.

Leichtathletik-WM 2019 heute live im TV und Stream: ARD oder ZDF ?

Leichtathletik-Fans hoffen, dass die Weltmeisterschaft wie gewohnt im Free-TV und Gratis-Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein wird und nicht im Pay-TV bei Sky oder DAZN. Diese Hoffnung bzgl. der TV-Rechte hat sich erfüllt. Auch 2019 übertragen ARD und ZDF wieder im Wechsel die Leichtathletik-WM 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream (Mediatheken). Dabei gibt es Live-TV von der Weltmeisterschaft die ersten fünf Tage bei der ARD und dann im ZDF.

Leichtathletik-WM in Doha: Termine, Zeitplan und TV-Kalender für die 49 Entscheidungen

Insgesamt stehen an den zehn Wettkampftagen 49 Entscheidungen an, zusätzlich sieht der Zeitplan natürlich Vorentscheidungen vor. Somit ist es kompliziert, den Zeitplan und die Termine optisch perfekt darzustellen. Eine sehr nutzerfreundliche und logische Aufschlüsselung der Entscheidungen in allen Disziplinen gibt es auf der offiziellen Webseite zur Leichtathletik-WM.

Aktueller Medaillenspiegel: Leichtathletik-WM 2019 in Doha

Rang Land Gold Silber Bronze 1. USA 2 2 0 2. China 1 1 1 3. Kenia 1 0 1 4. Jamaika 1 0 0 Japan 1 0 0 Niederlande 1 0 0 7. Bahrain 0 1 0

Hier geht es zum Zeitplan, der sich auch gut als TV-Kalender für alle Termine eignet, da er automatisch sowohl die Ortszeit als auch Ihre Zeit anzeigt, die durch die Zeitverschiebung zustande kommt. Siehe eigenen Punkt weiter unten.

Leichtathletik-WM 2019: Entscheidungen in diesen Disziplinen und Sportarten

Sowohl Frauen als auch Männer treten in folgenden Disziplinen bzw. Sportarten bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha an. Zusätzlich gibt es einen Mixed-Wettbewerb (Herren und Damen) bei der 4x400 m Staffel.

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

1500 Meter (Meile)

5000 Meter

10.000 Meter

110 Meter Hürden (Männer) / 100 Meter Hürden (Frauen)

400 Meter Hürden

3000 Meter Hindernis

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswerfen

Hammerwerfen

Speerwerfen

Marathon

Zehnkampf (Männer) / Siebenkampf (Frauen)

20-km-Gehen

50-km-Gehen

Austragungsort Doha: Spielstätte und Stadion/Arena

Doha ist die Hauptstadt von Katar, ein Land auf einer Halbinsel am Persischen Golf. Die Stadt hat knapp 800.000 Einwohner. Die Wettbewerbe finden im "Khalifa International Stadium" statt. Das Stadion fasst 50.000 Zuschauer und wurde 2014 renoviert. Ein modernes Kühl-System soll garantieren, dass die Leichtathleten und Leichtathletinnen bei 28 Grad Ihre Wettbewerbe austragen können, obwohl es draußen zu Temperaturen von mehr als 40 Grad kommen kann.

Zeitunterschied: Bei der Leichtathletik-WM in Doha gibt es eine Zeitverschiebung

Doha, die Hauptstadt von Katar, liegt in einer anderen Zeitzone als Deutschland. Viele denken aber, dass der Zeitunterschied ziemlich groß sei. Das ist nicht der Fall. Doha hat nur eine Zeitverschiebung von einer Stunde zu Deutschland. Ist es in Deutschland beispielsweise 15 Uhr, so ist es in Doha bereits 16 Uhr.

Leichtathletik-WM 2019: Die Medaillen sind Handarbeit

Die Optik der Medaillen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar wurde am 27. August 2019 präsentiert. Auf der Front-Seite zeigen sie Illustrationen des "Khalifa International Stadiums" und auf der Rück-Seite die Skyline von Katars Hauptstadt Doha. Zudem sind 13 Disziplinen der Leichtathletik zu sehen. Hergestellt wurden sie von Hand von der Firma "Sndala" in Doha.

