Leichtathletik bei Olympia 2021: Disziplinen, Zeitplan und Übertragung

Alles Wissenswerte rund um die Leichtathletik bei Olympia 2021, die verschiedenen Disziplinen, den Zeitplan, die Termine und die Übertragung live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Leichtathletik bei Olympia 2021: Vom 30. Juli bis zum 8. August werden die Leichtathletik-Wettbewerbe der XXXII. olympischen Spiele in Tokio ausgetragen. Es werden insgesamt 48 Goldmedaillen vergeben: 23 bei den Damen, 24 bei den Herren und eine Team-Medaille. Erfahren Sie hier, welche leichtathletischen Disziplinen bei Olympia 2021 ausgetragen werden. Zudem informieren wir Sie über den Zeitplan, die Termine, Uhrzeiten und die Übertragung live im Free-TV und Stream.

Die Disziplinen im Leichtathletik bei Olympia 21

Die Leichtathletik bei Olympia 2021 umfasst 24 Disziplinen, für die insgesamt 47 Entscheidungen ausgetragen werden. Während sich 1928 Damen nur in fünf Disziplinen messen durften, bestreiten sie heute nahezu die gleichen Wettkämpfe wie die Herren. Eine Ausnahme stellt unter anderem das 50-km-Gehen dar, das von den Frauen nicht bestritten wird. Sehen Sie hier eine Auflistung der verschiedenen Disziplinen im Leichtathletik bei den olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Das sind die Leichtathletik-Disziplinen bei Olympia 2021:

100 m

200 m

400 m

1.500 m

10.000 m

Marathon

100 m Hürden (nur Frauen)

110 m Hürden (nur Männer)

400 m Hürden

3.000 m Hindernis

4 x 100 m Staffel

4 x 400 m Staffel

20 km Gehen

50 km Gehen (nur Männer)

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Siebenkampf (nur Frauen)

(nur Frauen) Zehnkampf (nur Männer)

Leichtathletik bei Olympia 2021: Zeitplan, Termine, Live-Ticker und Ergebnisse

Die Leichtathletik-Wettbewerbe der olympischen Sommerspiele werden vom 30. Juli bis zum 8. August 2021 ausgetragen. Eigentlich hätte Olympia bereits im letzten Jahr stattfinden sollen, allerdings wurde das Event aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Dies hat Auswirkungen auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die für Anfang August 2021 angesetzt waren. Aktuell laufen Gespräche bezüglich eines neuen Termins im nächsten Jahr, was wiederum die Verschiebung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2022 bedeuten würde.

Auch für Leichtathletik bei Olympia 2021 bedeutet der neue Termin Veränderung: So müssten mehr als die normalerweise auf 80 limitierte Starterzahl an Marathonläufern zugelassen werden. Um trotz der Verschiebung keine Disziplin zu verpassen, werden Sie hier informiert.

In unserem Datencenter finden Sie Liveticker, die Termine und Ergebnisse zur Olympia 2021 - auch für die Leichtathletik.

Live-Übertragung in der Leichtathletik Olympia 2021 im Free-TV und Stream

Wie sich die Leichtathleten bei den olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio schlagen, können Sportbegeisterte live im Free-TV und online im Stream verfolgen. Der Sender Eurosport hält die Übertragungsrechte, jedoch ist Olympia 21 dank erworbenen Sublizenzen auch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen. Diese Vereinbarung gilt nicht nur für die diesjährigen olympischen Spiele in Tokio, sondern auch für Peking im Winter 2022 und Paris 2024.

ARD und ZDF übertragen die olympischen Wettkämpfe im Wechsel und nur zum Teil live: Einige Entscheidungen werden auch als Aufzeichnung gesendet. Eurosport1 zeigt den ganzen Tag Olympia. Von 6 Uhr bis 17 Uhr ist die "Medal Zone" geplant, eine Konferenz, in der immer zu den aktuellen Entscheidungen geschaltet wird. Zusätzlich zeigen ARD und ZDF ausgewählte Wettkämpfe im kostenlosen Livestream und als Aufzeichnung in den Mediatheken. Bei Eurosport können Sie alle Disziplinen der Leichtathletik Olympia live im Stream und on Demand sehen. Allerdings ist der Streamingdienst von Eurosport kostenpflichtig.

Hier erfahren Sie stets nach aktuellem Stand, welche Leichtathletik-Wettkämpfe auf welchem Sender gezeigt werden:

Datum Uhrzeit (MESZ) Disziplinen Sende r 30.07.2021 2 Uhr Qualifikation & Vorläufe ZDF 30.07.2021 12.05 Uhr Finale 10 000 m Männer, Qualifikation und Vorläufe ZDF 31.07.2021 12.15 Uhr Halbfinals 100 m Frauen, Finale Diskus Männer, Finale 4 x 400 m Mixed, Finale 100 m Frauen ARD 01.08.2021 2.10 Uhr u.a. Finale Kugelstoßen Frauen ZDF 01.08.2021 12.05 Uhr Finale Hochsprung Männer, Finale Dreisprung Frauen, Finale 100 m Männer ZDF 02.08.2021 3.20 Uhr Finale Weitsprung Männer ARD 02.08.2021 4.50 Uhr Finale 200 m Hürden Frauen ARD 02.08.2021 13 Uhr Final Diskus Frauen, Finale 3000 m Hindernis Männer, Finale 5000 m Frauen ARD 03.08.2021 2 Uhr u.a. Finale Weitsprung Frauen, Finale 400 m Hürden Männer ZDF 03.08.2021 12.05 Uhr Finale Hammerwerfen Frauen, Finale Stabhochsprung Männer, Finale 200 m Frauen, Finale 800 m Frauen ZDF 04.08.2021 2 Uhr Finale 400 m Hürden Frauen, 1. Wettkampftag Zehnkampf & Siebenkampf ARD 04.08.2021 13 Uhr Finale 800 m Männer, Finale 200 m Männer, Zehnkampf , Finale Hammerwurf Männer, 3000 m Hindernis Frauen ARD 05.08.2021 2 Uhr u.a. Finale 110 m Hürden Männer, Finale Dreisprung Männer, Finale Kugelstoßen Männer, 2. Tag Zehnkampf & Siebenkampf ZDF 05.08.2021 12.05 Uhr u.a. Entscheidung Zehnkampf , Entscheidung Siebenkampf , Finale 400 m Männer, Finale Stabhochsprung Frauen ZDF 06.08.2021 2 Uhr Finale Gehen 50 km Männer ARD 06.08.2021 9.30 Uhr Finale Gehen 20 km Frauen ARD 06.08.2021 13.50 Uhr Finale 4 x 100 m Staffel Frauen, Finale 4 x 100 m Staffel Männer, Finale 400 m Frauen, Finale 1500 m Frauen, Finale 5000 m Männer, Finale Speer Frauen ARD 07.08.2021 0 Uhr Marathon Frauen ZDF 07.08.2021 12.05 Uhr Finale 4 x 400 m Staffel Frauen, Finale 4 x 400 m Staffel Männer, Finale Hochsprung Frauen, Finale 10 000 m Frauen, Finale 1500 m Männer, Finale Speerwerfen Männer ZDF 08.08.2021 00.00 Uhr Marathon Männer ARD 08.08.2021 13 Uhr Schlussfeier ARD

Leichtathletik bei Olympia 2021: Trotz Zeitverschiebung live im Free-TV und Stream sehen

Wer die Leichtathleten bei Olympia 2021 live verfolgen möchte, der sollte die Zeitverschiebung berücksichtigen: Der Austragungsort Tokio ist Deutschland im Sommer um 7 Stunden voraus. Startet ein Sprint beispielsweise um 13 Uhr nach japanischer Zeit, ist er um 6 Uhr live im Free-TV oder Stream zu sehen. Die Uhrzeiten, die Sie hier finden, sind immer nach Mitteleuropäischer Sommerzeit, also deutscher Ortszeit, angegeben.

