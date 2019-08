vor 55 Min.

Leichter Doppelzweier gewinnt Bronze bei Ruder-WM

Jason Osborne und Jonathan Rommelmann haben dem Deutschen Ruderverband (DRV) bei der WM in Österreich die erste Medaille in den olympischen Disziplinen beschert.

Die Crew im leichten Doppelzweier kam am Samstag im Finale der Titelkämpfe als Dritter ins Ziel.

Nach einem packenden Rennen auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim musste sich das Bronze-Duo aus Mainz und Krefeld den Booten aus Irland und Italien geschlagen geben.

Bei aller Freude über die erste Medaille gab es für den DRV am zweitletzten WM-Tag einen weiteren Rückschlag. Mit dem vierten Rang im B-Finale verpasste der Vierer ohne Steuermann das direkte Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Es war das bereits achte Boot aus den 14 Olympischen Wettkampfklassen, das im kommenden Mai auf dem Rotsee in Luzern in die Nach-Qualifikation muss. Vor Rio 2016 waren nur fünf Boote davon betroffen. (dpa)

