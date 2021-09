Leverkusen - Dortmund: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

Bayer Leverkusen trifft in der 1. Bundesliga auf Borussia Dortmund. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie und einen Liveticker.

Die neue Saison der Bundesliga ist wieder in vollem Gange. Im Zuge des 4. Spieltags der Saison 2021/2022 treffen auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aufeinander.

Wann findet das Spiel statt? Wo wird es übertragen? Hier in unserem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos zur anstehenden Partie der 1. Bundesliga. Zudem haben wir einen Liveticker für Sie, damit Sie keine wichtigen Ereignisse verpassen.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Bayer Leverkusen trifft am Samstag, den 11.09.2021 auf Borussia Dortmund. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen und in der BayArena in Leverkusen ausgetragen.

Leverkusen - Dortmund: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Leider können Fußballfans die Partien der Bundesliga nicht im Free-TV verfolgen. Lediglich das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern konnte bisher ohne kostenpflichtiges Abonnement auf Sat.1 empfangen werden. Hier finden Sie alles Wichtige, das Sie zur Übertragung der Partie Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund wissen müssen:

Spiel: Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund , 4. Spieltag der Bundesliga 2021/22

gegen , 4. Spieltag der 2021/22 Datum: Samstag, 11. September 2021

Samstag, 11. September 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky go

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Wenn Sie die Bundesliga in dieser Saison komplett mitverfolgen möchten, ist nicht nur der Abschluss eines Abos, sondern gleich bei zwei Anbietern nötig. 2021 und 2022 teilen sich die Übertragungsrechte auf: So kann die Bundesliga teilweise bei Sky, DAZN und im Free-TV bei Sat.1 mitverfolgt werden. Hier werden die Spiele der Bundesliga übertragen:

Bundesliga auf Sky: Alle Spiele die am Samstag, Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden

Alle Spiele die am Samstag, Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden Übertragung auf DAZN : Freitagsspiele, Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

Freitagsspiele, Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Fußball im Free-TV auf Sat.1 : Insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison (Auftaktspiel, 17. Spieltag, Rückrundenauftakt und die Relegationsspiele)

Liveticker zu Leverkusen - BVB: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Damit Sie nichts von der Partie Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund verpassen, haben wir hier einen Liveticker für Sie. Hier finden Sie nicht nur den aktuellen Spielstand in Echtzeit, sondern auch alles Weitere wie gelbe und rote Karten oder die Mannschaftsaufstellung, mit der die jeweilige Mannschaft in das Spiel geht.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bayer Leverkusen - Dortmund: Bilanz und Infos

Die beiden Mannschaften Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund trafen bereits 90 Mal aufeinander. Laut dem Portal fußballdaten.de ging Dortmund dabei häufiger als Sieger aus den Begegnungen. Insgesamt 38 Mal besiegten die Borussen die Leverkusener, 22 Mal trennten die beiden nordrhein-westfälischen Mannschaften sich mit einem Unentschieden, und 30 Mal musste Borussia Dortmund gegen Bayer eine Niederlage einstecken.

