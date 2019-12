vor 17 Min.

Leverkusen - Juventus Turin live im TV und Stream: Heute am 11.12.19 auf DAZN oder Sky?

Bayer Leverkusen spielt heute am 11.12.19 in der Champions League gegen Juventus Turin. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream. Wo läuft es: Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin heute live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung in der Champions League am 11.12.19 und zum TV-Sender: Sky oder DAZN?

In der Champions League läuft heute am Mittwoch, 11.12.19, das Spiel Bayer Leverkusen gegen Juve live im TV und Stream. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Leverkusen benötigt einen Sieg, um noch ins Achtelfinale der Champions League zu kommen. Gleichzeitig darf Atlético Madrid nicht gegen Lokomotive Moskau gewinnen. Bayer muss also durchaus ums Weiterkommen bangen - zumal Juventus das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte.

Welcher TV-Sender das Rückspiel Bayer Leverkusen - Juventus Turin heute am 11.12.19 live im TV und Stream zeigt, erfahren Sie hier. Läuft es auf Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen - Juventus Turin heute live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am 11.12.19: Sky oder DAZN?

Hier die Infos zum Spiel Leverkusen vs. Juve in der Übersicht:

Wer: Bayer Leverkusen - Juventus Turin

- Wann: Heute am Mittwoch, 11.12.19, 21 Uhr

Wo: BayArena , Leverkusen

, Live: Live-Stream auf DAZN , TV in der Sky-Konferenz

Hier mehr Infos zu den anderen Spielen mit deutscher Beteiligung:

Champions League heute live: Leverkusen gegen Juve am 11.12.19 im TV und Live-Stream - TV-Termine und Sender

Hier finden Sie den Spielplan von Leverkusen in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der CL.

18. September - 21 Uhr: Leverkusen - Lokomotive Moskau, live auf DAZN

1. Oktober - 21 Uhr: Juventus Turin - Bayer 04, live auf Sky

22. Oktober - 18.55 Uhr: Uhr Atletico Madrid - Leverkusen, live auf DAZN

6. November - 21 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid, live auf DAZN

26. November - 18.55 Uhr: Lokomotive Moskau - Bayer 04, live auf DAZN

11. Dezember - 21 Uhr: Bayer Leverkusen - Juventus Turin, live auf DAZN

Bayer in der Champions League: Termine für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle Termine und den Spielplan von Bayer 04 Leverkusen in der CL 2019/20 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum Champions League-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte der Champions League 2019/20: Leverkusen-Spiele laufen bei DAZN oder Sky - kein Gratis-Stream oder Free-TV

Wie in den letzten Jahren teilen sich DAZN und Sky (SkyGo) die TV-Rechte an der CL auf. So können Zuschauer auch dieses Jahr nur bezahlt auf beiden Sendern CL schauen. Basis der Verteilung ist ein schwierig zu durchschauendes Picking-System, das Fans jedoch nicht im Detail kennen müssen. Hier finden Sie alle Informationen zur Live-Übertragung der Champions League-Spiele von Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen und Stream und alle Informationen, ob Sky oder DAZN den entsprechenden Spieltag live übertragen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen