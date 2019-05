vor 40 Min.

Leverkusener Jubel

Die Werkself blamiert Frankfurt mit 6:1-Sieg. Alle Treffer fallen vor der Pause

Bayer Leverkusen hat Eintracht Frankfurt beim 6:1 (6:1)-Triumph blamiert und sich im Kampf um die Champions League in eine Top-Verfolgerposition gebracht. Vier Tore in den ersten 28 Minuten eines Bundesligaspiels – das war Bayer zuvor noch nie gelungen. Sechs Treffer für eine Mannschaft in einer ersten Halbzeit gab es zuletzt am 29. April 1978 beim 12:0 zwischen Mönchengladbach und Dortmund. Weiterer Spitzenwert: In keinem Spiel der Liga-Historie fielen sieben Treffer vor der Pause.

Die Treffer erzielten Kai Havertz (2. Minute), Julian Brandt (13.), Lucas Alario (23./34.), Charles Aránguiz (28.) und Martin Hinteregger mit einem Eigentor (36.). Filip Kostic (14.) traf für die Eintracht zum zwischenzeitlichen 1:2. Als Tabellenvierter sind die Frankfurter bei 54 Zählern jetzt punktgleich mit der Werkself, die zum vierten Mal in Serie gewann.

Drei Tage nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Chelsea hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter kräftig rotiert und nahm im Vergleich zur Partie gegen die Engländer vier Neue in die Startformation. (dpa)

Tore 1:0 Havertz (2.), 2:0 Brandt (13.), 2:1 Kostic (14.), 3:1 Alario (23.), 4:1 Ch. Aranguiz (28.), 5:1 Alario (34.), 6:1 Hinteregger (36./Eigentor) Zuschauer 30210 (ausverkauft)

Themen Folgen