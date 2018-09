Liga-Alltag vergessen

vor 18 Min.

Tedesco vor Champions-League-Debüt

Gelsenkirchen Der Bundesliga-Fehlstart lastet schwer auf dem FC Schalke 04, doch der Vizemeister will sich die Rückkehr auf die große internationale Bühne nicht vermiesen lassen. „Wir haben hart für diese Spiele gearbeitet. Wir lassen uns die Freude auf die Champions League nicht nehmen“, betonte Trainer Tedesco vor dem Spiel gegen den FC Porto. Tedescos Aussage ist verständlich, da das Heimspiel (21 Uhr/DAZN) gegen den portugiesischen Meister für den 33-Jährigen und viele seiner Schützlinge das Debüt in der Königsklasse ist. „Das ist die große Bühne in Europa. Darauf freut sich jeder Spieler und Fan“, versichert Daniel Caligiuri.

Manager Christian Heidel sieht Porto als stärksten Gegner in Gruppe D: Es werde „alles andere als ein Zuckerschlecken“, so Heidel. Trainiert wird Porto von Sérgio Conceição, der 2004 als Porto-Spieler den Champions-League-Titel in Gelsenkirchen gewann. Seine Mannschaft ist mit drei Siegen und einer Niederlage in die Liga gestartet, dort aktuell Tabellen-Vierter, kam zuletzt im Ligapokal aber nicht über ein 1:1 gegen Chaves hinaus. Schalke-Trainer Tedesco weiß dennoch: „Porto ist eine Top-Mannschaft.“ (dpa)

