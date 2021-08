China zu stark: Tischtennis-Männer holen Silber

33 Sportarten, 51 Disziplinen, 339 Wettkämpfe - bei Olympia 2021 gibt es viele Entscheidungen. Mit unserem Live-Ticker können Sie mit dabei sein.

Bei Olympia 2021 handelt es sich eigentlich um Olympia 2020. Die Sommerspiele sollten nämlich schon im vergangenen Jahr in Tokio ausgetragen werden, wurden wegen der Corona-Krise aber verschoben. Nun findet das große Sport-Event statt, auch wenn wegen der Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind. Mit unserem Live-Ticker zu Olympia 2021 können Sie trotzdem bei den Wettkämpfen in Japan dabei sein, die bis zum 8. August dauern.

Live-Ticker zu Olympia 2021

In unserem Datencenter finden Sie gebündelt die Informationen für alle Sportarten. Sie können sich einen Live-Ticker mit den gebündelten News zu Olympia 2021 anzeigen lassen. Sie können aber auch Termine, Ergebnisse und den Medaillenspiegel aufrufen.

Es sollte beachtet werden, dass die Sportlerinnen und Sportler aus deutscher Sicht oft nachts um Medaillen kämpfen. Das liegt an der Zeitverschiebung von sieben Stunden: Wenn ein Wettkampf zum Beispiel um 9 Uhr in Tokio startet, ist es in Deutschland gerade einmal 2 Uhr nachts.

Die Sportarten bei Olympia 2021

Von den 33 Sportarten sind fünf zum ersten Mal olympisch: Karate, Surfen, Skateboarden, Sportklettern sowie Soft- und Baseball.

Hier ein kompletter Überblick:

Badminton

Base- und Softball

Basketball

Bogenschießen

Boxen

Fechten

Fußball

Gewichtheben

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanu

Karate

Leichtathletik

Moderner Fünfkampf

Radsport

Reiten

Ringen

Rudern

Rugby

Schießen

Schwimmen

Segeln

Skateboarden

Sportklettern

Surfen

Taekwondo

Tennis

Tischtennis

Triathlon

Turnsport

Volleyball

Die Wettkämpfe bei den Olympischen Sommerspielen lassen sich nicht nur im Live-Ticker verfolgen, sondern auch im Fernsehen. Die Rechte an der Übertragung von Olympia 2021 besitzt in Deutschland vor allem der Sender Eurosport. Auch die ARD und das ZDF zeigen im Wechsel viele Entscheidungen.

Tokio war übrigens schon einmal Gastgeber von Olympischen Sommerspielen: Sie wurden 1964 in Japans Hauptstadt ausgetragen. Eigentlich sollte Olympia in dem Land schon 1940 stattfinden, was durch den Ausbruch des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges aber nicht möglich war. Japan bewarb sich nach 1964 noch einige Male vergeblich als Olympia-Gastgeber - für Olympia 2020 hat es dann geklappt. (sge)