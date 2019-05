vor 31 Min.

Liverpool - Tottenham im CL-Finale live in TV & Stream sehen

Am Samstag live im TV bzw. Fernsehen oder online im Stream: das UEFA Champions League Finale 2019 in Madrid. Sky oder DAZN oder Free-TV in ARD oder ZDF?

Im Finale der UEFA Champions League trifft Tottenham Hotspur auf den FC Liverpool. Das Champions League Finale 2019 wird im Fernsehen übertragen. Wer das Spiel überträgt und wo Sie es live im TV oder Livestream schauen können, erfahren Sie hier. ARD oder ZDF gratis im Free-TV und Live-Stream oder auf Sky bzw. DAZN?

Champions League Finale 2019: Liverpool - Tottenham im CL-Finale live in TV & Stream sehen: Am Samstagabend (1. Juni 2019) treffen die beiden Premier League Clubs Tottenham und Liverpool im UEFA Champions League Finale 2019 aufeinander. Tottenham will mit Trainer Mauricio Pochettino das erste Mal die begehrte Trophäe holen. 1963 gewannen sie bereits den Europapokal der Pokalsieger. Liverpool hingegen will unter Leitung von Jürgen Klopp das sechste Mal Champions League Sieger werden. Sie gewannen den Europapokal der Landesmeister 1977, 1978, 1981, 1984 und die Champions League 2005.

Kommt das Champions League Finale 2019 live, kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream in ARD oder ZDF oder nur im Pay-TV auf Sky bzw. DAZN? Hier alle Infos zur TV-Übertragung des CL-Finals.

Champions League Finale 2019 live: Liverpool vs. Tottenham in TV & Stream

Es ist diese Saison nicht das einzige englische Duell im europäischen Wettbewerb. Auch am 29. Mai treffen im UEFA Europa League Finale zwei englische Clubs aufeinander: FC Chelsea und Arsenal London. Beide Spiele werden in Deutschland im TV und im Livestream übertragen. Hier die wichtigsten Infos zum Champions League Finale 2019 in Madrid:

Datum: Samstag, 1. Juni 2019

Samstag, 1. Juni 2019 Anstoßzeit: Anpfiff ist um 21.00 Uhr

Anpfiff ist um 21.00 Uhr Ort und Stadium: Wanda Metropolitano in Madrid (Spanien)

Wo wird das Champions League Finale 2019 im TV und Livestream übertragen?

Das Finale der Champions League können Sie am Samstag leider nicht im Free-TV, aber live im Pay-TV sehen. Aber nicht nur dort, auch im Livestream wird die Partie übertragen. DAZN und Sky teilen sich die Rechte für die Übertagung, ARD und ZDF dürfen das Finale also nicht ausstrahlen. Das Spiel können Sie im Fernseher bei Sky gucken. Online wird das Champions League Finale 2019 im Livestream von DAZN übertagen:

Live im TV ab 19.30 Uhr: Sky

Online im Livestream: DAZN und SkyGo

Champions League 2019: Vorberichte und Kommentatoren Samstag live im TV und Stream

Sky berichtet auf Sky Sport 1 (HD, UHD, Sky Go und Sky Ticket) ab 19.30 Uhr über das Finale. Die Vorberichte werden von Sebastian Hellmann moderiert. Zu Gast sind die Fußballexperten Lothar Matthäus und Erik Meijer sowie der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack. Ab 20.55 Uhr überträgt Sky das Champions League Finale live aus Madrid. Kommentator des Spiels ist Wolff Fuss, der vor Ort von Dietmar Hamann unterstützt wird. Im Anschluss an das Spiel können Sie auf Sky Sport 1 noch die Analyse des Spiels anschauen. Auf DAZN können Sie die Partie um 21.00 Uhr live im Stream online gucken.

