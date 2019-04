18.04.2019

Liverpool stürmt ins Halbfinale

4:1-Sieg in Porto. Guardiola scheitert mit ManCity an Tottenham und am Videobeweis

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool souverän das Halbfinale der Fußball-Champions- League erreicht. Der Tabellenführer der Premier League setzte sich am Mittwoch mit 4:1 (1:0) beim FC Porto durch, nachdem die Reds schon das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatten. Die Stürmerstars Sadio Mané (28.), Mohamed Salah (65.) und Roberto Firmino (77.) sowie Abwehrchef Virgil van Dijk (84.) besiegelten mit ihren Treffern den klaren Rückspiel-Erfolg für Liverpool, das nun im Halbfinale auf den FC Barcelona trifft. Eder Militao gelang per Kopf nach 68 Minuten nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. In einem begeisternden, rein englischen Viertelfinal-Duell stellte Fernando Llorente mit seinem Kopfballtreffer zum 3:4 (2:3) bei Manchester City die Weichen für das Weiterkommen von Tottenham Hotspur. Die Londoner hatten das Hinspiel mit 1:0 gewonnen und setzten sich aufgrund der Auswärtstorregel gegen den Tabellenzweiten der Premier League durch. Tottenham trifft nun in der Vorschlussrunde auf das Überraschungsteam von Ajax Amsterdam. Nach elf Minuten waren im Etihad Stadium von Manchester bereits vier Treffer gefallen: Die Führung von Raheem Sterling (4. Minute) drehte Südkoreas Nationalspieler Heung-Min Son (7., 10.) zur 2:1-Führung für die Gäste. Der frühere Profi des Hamburger SV und Bayer Leverkusen hatte schon beim 1:0 im Hinspiel getroffen. Doch in Manchester glich Bernardo Silva eine Minute später wieder aus (11.). Sterling brachte City mit seinem zweiten Treffer (32.) erneut in Front, und nach dem vierten Treffer wähnte sich Manchester schon im Halbfinale. Doch dann sorgte der spanische Nationalspieler Llorente für Entsetzen im Team der Gastgeber. In der Nachspielzeit war ein weiterer Treffer von Sterling nach Videobeweis nicht gegeben worden. (dpa)

