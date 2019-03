vor 20 Min.

Liverpool wirft den FC Bayern raus

Die Gastgeber kommen mit den Engländern nicht zurecht und verlieren verdient 1:3. Alle Tore erzielen die Gäste. Das 0:1 muss ein Münchner auf seine Kappe nehmen

Von Tilmann Mehl

Der FC Bayern ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Die Münchner verloren am Mittwochabend zu Hause 1:3 gegen den FC Liverpool und konnten so nicht von der passablen Ausgangsposition nach dem 0:0 im Hinspiel profitieren.

Letztlich verdienten sich die Briten das Weiterkommen durch ihr energischeres Offensivspiel. Über zwei Spiele hinweg verzeichneten sie mehr Torchancen als die Münchner. Jener Treffer, der ihnen den Weg ins Viertelfinale öffnete, basierte allerdings auf einem massiven Fehler von Nationaltorwart Manuel Neuer. Der stürmte nach einem weiten Ball von Virgil Van Dijk übermotiviert heraus. Liverpools Sadio Mané kam vor ihm an die Kugel und musste sie letztlich nur noch aus 14 Metern ins verwaiste Tor schießen (26.). Somit war klar, dass die Bayern mindestens zwei Treffer benötigen würden, um das Aufeinandertreffen für sich zu entscheiden.

Dass sie wenig später nur noch ein Tor von dem großen Ziel entfernt sein sollten, hatten sie Serge Gnabry zu verdanken. Der Rechtsaußen setzte sich gegen Andy Robertson durch, seine scharfe Hereingabe bugsierte Joel Matip aus kurzer Entfernung vor dem heranstürmenden Robert Lewandowski ins eigene Gehäuse. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die Partie fest im Griff. Sie ließ die Münchner wie schon im Hinspiel nur äußerst widerwillig mit dem Ball am Fuß die Mittellinie passieren. Das Team von Niko Kovac musste sich jeden Meter Raumgewinn gegen die energisch pressenden Briten hart erarbeiten – oft ohne Erfolg.

Nach dem Ausgleich erhöhten die Bayern etwas das Risiko. Von den sich nun öffnenden Räumen profitierten allerdings eher die Engländer. Sie verpassten es aber, den sich bietenden Platz für präzise Angriffe zu nutzen. Zudem verrichteten die Innenverteidiger Niklas Süle und Mats Hummels ihren Dienst überaus konzentriert. Weil gleiches aber auch für ihre Gegenüber Van Dijk und Matip galt, blieben große Chancen auf beiden Seiten aus. Nach einer Stunde versuchte Kovac die Pattsituation mit einem Wechsel aufzulösen. Er brachte für den bemühten, aber wirkungslosen Franck Ribéry seinen französischen Landsmann Kingsley Coman, der gerade erst von einem Muskelfaserriss genesen ist.

Für die Entscheidung sorgte dann aber keiner der Offensivakteure auf dem Feld. Liverpools Abwehrchef Van Dijk stieg nach einer Ecke signifikant höher als die komplette Bayern-Defensive und köpfte den Ball unhaltbar ins Tor (69.). In der bisherigen Champions-League-Saison hatte der FC Liverpool zwar sämtliche seiner drei Auswärtspartien gegen Belgrad, Neapel und Paris verloren, am gestrigen Abend aber ließen sie die Münchner nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Mané beseitigte mit seinem zweiten Treffer die letzten Zweifel (84.). Möglicherweise hätte die Partie mit einem offensiven Freigeist wie Thomas Müller eine andere Wendung genommen, doch der Offensivmann war nach einer Roten Karte im letzten Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam gesperrt. Ebenfalls nicht mitwirken konnte Joshua Kimmich, der sich im Hinspiel eine Gelbsperre eingehandelt hatte. Und so hatte auch die Kaderstruktur der Münchner ihren Anteil am Aus im Achtelfinale. Bedeutsamer war aber freilich die spritzigere Spielanlage der Briten. Den Münchnern bieten sich aber immerhin mit Meisterschaft und Pokal noch zwei Chancen auf nationale Titel. Dafür – das haben die Bayern in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt – ist das Team immer noch gut genug. Die internationale Konkurrenz aber ist vorerst enteilt.

Bayern München Neuer – Rafinha, Süle, Hummels, Alaba – Javi Martinez (72. Goretzka), Thiago – Gnabry, James Rodríguez (79. Sanches), F. Ribéry (61. Coman) – Lewandowski

FC Liverpool Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson (13. Fabinho) – Wijnaldum, Milner (87. Lallana) – Salah, Roberto Firmino (83. Origi), Mané

Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien) Zuschauer70000 (ausverkauft) Tore 0:1 Mané (26.), 1:1 Matip (39./Eigentor), 1:2 Van Dijk (69.), 1:3 Mané (84.)

