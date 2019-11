vor 33 Min.

Lob für Charlie

Der Augsburger Maximilian Ziegler überzeugt mit seinem Wallach bei den Munich Indoors.

Von Sabine Neumann

Maximilian Ziegler (RV Augsburg-West) hatte bei den Munich Indoors allen Grund zur Freude. Im Finale des Bayernchampionats, das nach vier Jahren erstmals wieder in der Olympiahalle ausgetragen wurde, stand der Springreiter überraschend auf dem Treppchen. Gesamtsieger der bayerischen Turnierserie und somit Bayernchampion wurde Hans-Peter Konle (Küps) vor seinem Schwager Tobias Bachl (Postmünster).

Ziegler stockte sein Punktekonto als Dritter der doppelt gewerteten Endrunde um satte 46 Zähler auf und katapultierte sich damit in der Gesamtwertung vom sechsten auf den dritten Platz. „Ich kann mich nur bei meinem Pferd und bei meinem Team bedanken. Charlie hat schon während der ganzen Saison für mich gekämpft und auch heute super mitgemacht“, lobte der Züchtersohn aus Mertingen.

Den zehnjährigen Hannoveraner Wallach hat die Familie selbst gezogen. Ziegler war bei seiner Geburt dabei, bildete den Fuchs selbst aus und ist mit ihm bis zu Drei-Sterne-S-Niveau erfolgreich – eine Ausnahme im Pferdesport. Zu Beginn der Saison sah es düster aus. Nach längerer Verletzungspause musste der 35-jährige Berufsreiter erst wieder fit werden.

Sieger des Championats wurde Tobias Meyer

Sein Vereinskamerad Wolfgang Puschak (Bonstetten) ging als Titelverteidiger in die Endrunde, wurde aber nur Elfter in der Gesamtwertung. „Ich habe meine Prioritäten in diesem Jahr etwas anders gesetzt und bin mehr internationale Turniere geritten“, erläuterte er. Der 28-Jährige will sich sportlich weiter entwickeln und wird dabei nicht nur von seiner Familie unterstützt. Heinrich-Hermann Engemann gibt ihm regelmäßig Unterricht und wertvolle Tipps. Auch seine Turnierplanung bespricht er mit dem Co-Bundestrainer.

In diesem Jahr durfte Puschak zum zweiten Mal in der Großen Tour der Munich Indoors starten. Vor den Augen von Bundestrainer Otto Becker gelang ihm mit seinem zwölfjährigen Westfalen Number One im Championat ein fehlerfreier Umlauf. Drei Abwürfe im Stechen ließen das Paar zwar weit zurückfallen, aber die hintere Platzierung im zweitwichtigsten Springen der Munich Indoors bringt Puschak wertvolle Weltranglistenpunkte. Die sind entscheidend für die Vergabe der Startplätze bei internationalen Turnieren.

Sieger des Championats wurde Tobias Meyer. Der 31-jährige Berufsreiter war früher mehrere Jahre im Stall Puschak angestellt. Den Großen Preis gewann Guido Klatte (Lastrup) mit Asagan M. Dressurreiterin Lisa Müller (Otterfing), die kürzlich mit ihrem Top-Pferd Stand by me in Stuttgart siegte, belegte in der Kür-Tour der Munich Indoors mit ihrem bewährten Dave den dritten Platz. Der Sieg ging an Matthias Bouten (Reitmehring) mit Meggle’s Boston.

