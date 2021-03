vor 22 Min.

Löw fordert kämpferisches DFB-Team: "Keine Rücksicht mehr"

Die Nationalelf startet gegen Island in das Länderspieljahr. Bundestrainer Löw will eine Kehrtwende zeigen, nachdem man "sehr schlecht" das Jahr beendet habe.

Joachim Löw fordert von seinen Spielern zum Start des Länderspieljahres 2021 eine Reaktion auf die jüngste 0:6-Blamage in Spanien. "Wir wollen nicht nur mit guten Ergebnissen in die WM-Qualifikation starten, sondern uns positiv zeigen gegenüber den Fans, nachdem wir im November sehr schlecht aus dem Jahr raus gekommen sind", sagte der Bundestrainer einen Tag vor dem Heimspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island.

Löw: Verbissen um den Sieg kämpfen

"Ich erwarte eine Reaktion aus der Mannschaft, dass wir alles in die Waagschale werfen", betonte Löw. Dabei sollen nicht nur die fußballerischen Akzente ins Spiel kommen. Das Team soll "auch das Kämpferische und Läuferische zeigen, dass wir eine leidenschaftliche Mannschaft sind, die verbissen um einen Sieg kämpft".

Für den nach der EM scheidenden Löw zählt nur das Turnier im Sommer. "Wir können keine Rücksicht mehr nehmen", betonte er vor dem Länderspiel-Dreierpack gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien. "Jetzt heißt es, Punkte zu machen und sich möglichst gut einzuspielen, drei Siege einzufahren und eine Basis zu legen." (dpa)

