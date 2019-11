vor 36 Min.

Löw vermeidet Machtwort - Hummels-Debatte bis ins EM-Jahr

Ohne Marco Reus muss Bundestrainer Joachim Löw den letzten Schritt zur EM 2020 machen. Der Ausfall des BVB-Kapitäns ist ärgerlich, aber zu verschmerzen. Die Unwucht in der Nationalmannschaft besteht in der Defensive. Das macht der Nasenbeinbruch von Niklas Stark deutlich.

Die ärgerliche Absage von Offensiv-Wirbler Marco Reus veranlasst Joachim Löw noch nicht zu personellen Notfallplänen. Das dicke Fragezeichen hinter Niklas Stark verdeutlicht aber das große Dilemma des Bundestrainers im Endspurt der Fußball-Nationalmannschaft um das EM-Ticket.

Der sehr wahrscheinliche Ausfall des Berliners nach seinem Nasenbeinbruch würde die Zahl der gelernten Innenverteidiger für die letzten Partien des Jahres gegen Weißrussland am kommenden Samstag in Mönchengladbach und drei Tage später gegen Nordirland in Frankfurt auf nur noch drei Akteure reduzieren, inklusive des jungen Freiburgers Robin Koch.

Löw ist angesichts der Abwehrproblematik längst zum Pragmatiker geworden und riskiert sogar eine Fortsetzung der seit Monaten öffentlich schwelenden Debatte um eine spektakuläre Rückkehr von Mats Hummels bis weit ins EM-Jahr 2020 hinein. Statt eines Machtworts lavierte sich Löw auch vor der Zusammenkunft seines nach der Reus-Absage nun auf 23 Spieler reduzierten Kaders am Dienstag in Düsseldorf um eine klare Richtungsentscheidung in der Abwehrfrage. Er hält an seinen Umbauplänen fest, vorerst.

"Generell schenken wir den Spielern, die jetzt dabei sind, unser volles Vertrauen, ihnen gehört unsere Aufmerksamkeit", ließ sich Löw in einer DFB-Pressemitteilung zitieren, um wenig später in einem Videointerview des Verbandes dieses Vertrauen zumindest zeitlich zu befristen: "Das große Ziel heißt, eine schlagkräftige Mannschaft bei der EM eben dort auf den Platz schicken zu können. Und das muss man sehen, in welcher Konstellation, können wir heute noch nicht abschließend beurteilen und sagen."

Ohne den Namen des von ihm im März aussortierten Hummels zu erwähnen, hält sich Löw alle Optionen offen. Als Tribünengast im schnieken Mantel und beigen Rolli beim Spitzenspiel in München konnte der Bundestrainer am Samstagabend einen engagierten, aber im BVB-Drama letztlich glücklosen Eigentor-Schützen Hummels sehen.

Stand heute heißen seine ersten zentralen Abwehroptionen Matthias Ginter und Jonathan Tah. Gegen Weißrussland und Nordirland, wenn auch der zunächst gesperrte Emre Can wieder als Aushilfsverteidiger bereit steht, kann Löw dieses personelle Wagnis eingehen. Für ein EM-Turnier reichen diese Alternativen - wie Löw weiß - nicht. Schon gar nicht, wenn er sich eine Dreierkette als Taktikoption offen halten will.

Der Bundestrainer hofft inständig auf eine Genesung der Langzeitverletzten Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Antonio Rüdiger (muskuläre Probleme nach Knieverletzung). Dieses Duo hatte er als Perspektivspieler im Sinn, als er im März Hummels und Jérôme Boateng ausrangierte. Gemeinsam spielten sie 2019 nur beim verheißungsvollen 3:2 in den Niederlanden kurz nach der Demission der Ex-Weltmeister.

Mittlerweile bringt sogar der wahrscheinliche Ausfall von Stark eine Unwucht in Löws Planungen, obwohl der Berliner bei fünf Nominierungen weiter auf seine ersten Länderspielminuten wartet. Der 24-Jährige hatte sich am Samstag im Bundesliga-Spiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig (2:4) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Am Sonntag wurde die Nase nach Aussage von Hertha-Trainer Ante Covic im Krankenhaus gerichtet. "Ausgang offen", sagte Covic zu Starks DFB-Reiseplänen.

Trotz des Ausfalls von Reus verzichtet Löw zunächst auf eine Nachnominierung. Bei den Länderspielen im Oktober gegen Argentinien (2:2) und Estland (3:0) hatte der Bundestrainer zahlreiche Absagen bekommen. Reus war trotz seiner schon länger währenden Schmerzen im Sprunggelenk am Samstag in der 61. Minute für Mario Götze eingewechselt worden. Am Sonntag folgte dann die Absage an Löw. Er werde "in Dortmund mit der medizinischen Abteilung des BVB an seiner Gesundung arbeiten", teilte der BVB mit. (dpa)

Profil Reus auf BVB-Homepage

BVB-Mitteilung auf Twitter

Terminplan Nationalmannschaft

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

DFB-Spielbilanz gegen 91 Gegner

Deutsche Nationalspieler von A bis Z

Deutsche Rekordspieler

Rekordtorschützen

Team hinter dem Team

Historie der Nationalmannschaft

Infos zur EM 2020

Infos zur EM-Qualifikation und Gruppen

Austragungsorte der EM 2020

Spielplan EM-Quali 2020

Spielplan Nationalmannschaft

DFB-Teamkader

Themen folgen