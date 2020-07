13:42 Uhr

London Marathon 2020: Datum, Strecke und Live-TV

Der London Marathon 2020 wurde wegen Corona verschoben. Hier alle Infos zum Marathon: Termin, Datum und Uhrzeit plus Strecke, Start und Ziel sowie alles zur Übertragung live im TV und Stream.

Der London Marathon ist ein Langstreckenlauf, der in London , Großbritannien , stattfindet. Die Veranstaltung wurde erstmals am 29. März 1981 durchgeführt und findet seitdem jedes Jahr im Frühjahr statt. Seit 2010 wird das Rennen von Virgin Money gesponsert. Der letzte Marathon in London fand am 28. April 2019 statt. Der London Marathon ist Teil der World Marathon Majors.

London Marathon 2020: Zeitplan, Termine, Datum und Uhrzeit - wegen Coronavirus verschoben

Der Marathon von London sollte am 26. April 2020 stattfinden. Wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus wurde er aber auf den 4. Oktober verschoben.

London Marathon 2020: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Fans wollen den Marathon von London 2020 live in TV, Fernsehen und Stream sehen - möglichst in einer Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream. Dies dürfte am ehesten möglich sein über die Streaming-Plattform watchathletics.com.

London Marathon 2020: Zeitverschiebung und Zeitunterschied

London liegt eine Stunde vor Deutschland. Ist es bei uns also 11 Uhr am Vormittag, ist es in London 10 Uhr am Vormittag.

London Marathon 2020: die Strecke

Eine Karte, die Strecke, Route, Start, Ziel und Finale anzeigt, finden Sie hier .

. Weitere Karten, die auch für Zuschauer interessant sind, gibt es hier.

