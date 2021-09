London Marathon 21: Die Strecke, alle Termine und Infos zur Übertragung

Beim London Marathon am 3. Oktober 2021 zeigen Hobbyläufer und Elitesportlerinnen Höchstleistung: Alle Infos zum Ablauf und wie Sie das Event vor dem Bildschirm verfolgen können im Überblick.

Der Virgin Money London Marathon findet am 03. Oktober 2021 in der britischen Hauptstadt statt. Über 50.000 Läufer und Läuferinnen werden von den Veranstaltern erwartet. Welche Sender zeigen den London Marathon im Free-TV? Welche Live-Streams werden angeboten? Wie ist der Ablauf geplant? Alle Informationen zum London Marathon, der Übertragung und den Terminen im Zeitplan mit Uhrzeiten finden Sie hier.

London Marathon 2021: Termine, Startzeiten, Ablauf, Rahmenprogramm

Der London Marathon beginnt am Sonntag, 3. Oktober 2021, um 9.30 Uhr Ortszeit. Die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt -1 Stunde. In MESZ beginnt der London Marathon 21 also um 10.30 Uhr. Die über 50.000 Teilnehmenden Läufer startet Zeitversetzt von verschiedenen Startpunkten. Die letzte Starterwelle starten voraussichtlich um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ). Außerdem nehmen über 50.000 Läuferinnen und Läufer auf der ganzen Welt am virtuellen London Marathon teil. Das sind die wichtigsten Termine des London Marathon 2021 im Zeitplan. Die Uhrzeiten sind in MESZ angegeben und können sich noch kurzfristig ändern.

Mittwoch, 29. September 2021 bis Samstag, 02. Oktober 2021:

Virgin Money London Marathon Running Show (Events und Rahmenprogramm, Pressekonferenzen)

Sonntag, 03. Oktober 2021:



9.30 Uhr: Start Rollstuhlrennen Elite

Start Rollstuhlrennen Elite 9.45 Uhr: Start World Para Athletics Marathon Championships Ambulant Athletes

Start World Para Athletics Championships Ambulant Athletes 9.55 Uhr: Start Elitefeld Frauen

Start Elitefeld Frauen 10.30 Uhr: Start Elitefeld Männer, Start 1. Welle Massenlauf

Start Elitefeld Männer, Start 1. Welle Massenlauf 12 Uhr: Start letzte Welle Massenlauf

Montag, 04. Oktober 2021:

12 Uhr: Pressekonferenz mit den Gewinnern und Gewinnerinnen

Live-Übertragung des London Marathon 21: Free-TV, Live-Stream oder Pay-TV?

Der London Marathon 2021 wird in Großbritannien von BBC2 und BBC1 live im Free-TV übertragen. In Deutschland können diese Sender nur über spezielle, kostenpflichtige Kabel- und Satellitenpakete empfangen werden. Auch die kostenlosen Live-Streams im BBC iPlayer können mit einer deutschen IP-Adresse nicht abgespielt werden. Über den kostenpflichtigen TV-Streaming-Dienst FILMON können Zuschauer in Deutschland den London Marathon 2021 live und in voller Länge verfolgen. Deutsche Free-TV- und Pay-TV-Sender planen nach aktuellem Stand keine Live-Übertragung im Fernsehen. Auf watchathletics.com werden wenige Stunden vor Start des Marathons alle Live-Streams und Übertragungen gelistet.

Die Strecke des London Marathon 2021: Eckdaten der Route

Die Streckenlänge des London Marathon beträgt genau 26,2 Meilen bzw. 42,195 Kilometer und führt die Läuferinnen und Läufer durch die Hauptstadt Großbritanniens, vorbei an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Gestartet wird an drei verschiedenen Punkten in der Nähe von Blackheath in Greenwich, um die Gruppengrößen zu kontrollieren. Etwa auf der Hälfte der Strecke passieren die Athleten und Athletinnen die weltbekannte Tower Bridge. Kurz vor dem Ziel führt die Strecke vorbei am London Eye und Big Ben. Die letzte Meile des London Marathon befindet sich auf "The Mall", die Promenade, an dessen Ende das ehrwürdige Buckingham Palace liegt, das gleichzeitig die Ziellinie des Marathons markiert.

