Luftgitarren-WM 2019 in Finnland: Termin, Live-Stream, Hintergrund

Bei der Luftgitarren-WM 2019 am 23. August wird in Oulu zum 24. Mal in Folge der König im Luftgitarre-Spielen gekürt. Die Infos zu Termin und Übertragung live im Stream.

In der nördlichsten Großstadt der Welt, dem finnischen Oulu, wird vom 21. bis 23. August in der 24. Luftgitarren Weltmeisterschaft 2019 wieder der König des Luftgitarre-Spielens ermittelt. Die Air Guitar WM zelebriert das Luftgitarren-Spielen als Kunstform: Wer seine unsichtbare Luftgitarre am besten spielt, zeigt sich im Finale der Air Guitar World Championship am 23. August 2019. Wir haben alle Infos zur Luftgitarren WM in Finnland und wissen, wo Sie die Competition live im Stream verfolgen können.

Die Luftgitarren-Weltmeisterschaft 2019: Ort, Termin und Live-Stream

Wo: Rotuaari Platz, Oulu, Finnland

Wann: 21. - 23. August 2019, Finale am 23. August 2019

Live Stream: offizielle Webseite

Luftgitarren-Rocker müssen sich im Vorfeld im nationalen Contest ihres Heimatlandes oder in der Dark Horrses Qualifying Round am Tag vor dem Finale in Oulo für die Luftgitarren Weltmeisterschaft qualifizieren. Die teilnehmenden Landesmeister zeigen in der ersten Runde der Air Guitar World Championship zu einem selbst gewählten Song eine Minute lang ihr Können auf der Luftgitarre. Die besten unter den Luftgitarren-Profis spielen in der zweiten Runde alle zu demselben, ihnen unbekannten Song. Der beste Luftgitarren-Rocker erhält als Siegerprämie eine echte, handgemachte E-Gitarre.

Die Jury besteht aus professionellen Musikern. Wer den begehrten Weltmeistertitel erhalten möchte, muss die Jury von seiner "Airness" überzeugen. Mimik, Fingerspiel und Beinarbeit - technische Fähigkeiten und Körpersprache werden bei der Bewertung ebenso gewichtet wie Originalität und Charisma. Über den Stream auf der offiziellen Webseite der Air Guitar World Championship können Sie live dabei sein.

Die Geschichte hinter der Luftgitarren-WM 2019



Die Air Guitar World Championships wird seit 1996 jährlich in der nordfinnischen Großstadt Oulu vor dem legendären Rockclub 45special auf dem Rotuaari Platz im Rahmen des seit 1994 jährlich stattfindenden finnischen Oulu Music Video Festivals (22. bis 25. August 2019) ausgetragen. Gegründet wurde der Contest von Musiker Jukka Takalo. Seitdem ist er zu einem international bekannten Wettbewerb gewachsen, welcher Tochterwettbewerbe in verschiedenen Ländern hervorgerufen hat - so beispielsweise die German Air Guitar Federation in Deutschland.

Das Motto der WM zeugt von der Seriosität des Wettbewerbs: Make air not war. Die Veranstalter sind überzeugt: Würden alle Menschen ihre Luftgitarre in die Hand nehmen und spielen, wären Weltfrieden und Klimaschutz Wirklichkeit. Am Ende der Veranstaltung werden alle Teilnehmer, Zuschauer und Luftgitarren-Fans dazu aufgerufen, gemeinsam Luftgitarre zu spielen. Vor dem Finale am 23. August findet außerdem ein Symposium for Climate Change and World Peace statt.

Luftgitarren-WM 2019: Die Gewinner der Air-Guitar-World-Championships

Gewinnerin der Luftgitarren Weltmeisterschaft 2018 ist die 23-jährige Japanerin Nanami „Seven Seas“ Nagura, die bereits 2014 Air Guitar Weltmeisterin wurde. Für sie gab es eine Flying Finn-Gitarre des legendären Gitarrenbauer Matti Nevalainen. Den zweiten und dritten Platz belegten der ehemalige Weltmeister Matt „The Airistotle“ Burns und Andrew „Flying Finn“ Finn aus den USA. 2011 holte die 27-jährige Aline Westphal aus Burgwedel in der Luftgitarren-Weltmeisterschaft den ersten Titel für Deutschland. Wer sich dieses Jahr den Titel holt können Sie live im Stream auf der offiziellen Webseite der Air Guitar WM 2019 verfolgen.

