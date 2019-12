19:04 Uhr

Lyon – RB Leipzig live im TV und Stream: Heute auf DAZN oder Sky?

RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann muss mit seinem Team in der Champions League heute am 10.12.19 gegen Olympique Lyon ran. Hier die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Olympique Lyon trifft heute auf RB Leipzig. Welcher TV-Sender übernimmt heute die Übertragung der Champions League am 10.12.19 live im TV und Stream? Sky oder DAZN?

Im letzten Spiel in der Gruppenphase der Champions League muss RB Leipzig heute am 10.12.19 das Spiel gegen Olympique Lyon bestreiten. Infos zur Übertragung im Live-TV und Stream gibt es hier.

Bislang führt der RB Leipzig die Gruppe G in der Champions League an. Das Hinspiel gegen Lyon hatte RB allerdings verloren.

Hier erfahren Sie, welcher TV-Sender das Rückspiel Lyon gegen Leipzig live im TV und Stream zeigt. Ist es Sky oder DAZN?

Olympique Lyon - RB Leipzig heute live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am 10.12.19: Sky oder DAZN?

Das sind die Infos zum Spiel Lyon vs. Leipzig:

Wer: Olympique Lyon - RB Leipzig

- Wann: Dienstag, 10.12.19, 21 Uhr

Dienstag, 10.12.19, 21 Uhr Wo: Parc Olympique Lyonnais

Parc Olympique Lyonnais Live: im TV auf Sky, im Live-Stream über Sky Go

Hier mehr Infos zu den anderen Spielen mit deutscher Beteiligung:

Champions League live: Lyon gegen Leipzig heute live im TV und im Stream - TV-Termine und Spielplan

Hier finden Sie den Spielplan von RB Leipzig in der CL-Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der Champions League.

17. September, 21 Uhr: Benfica Lissabon RB Leipzig, live auf DAZN

2. Oktober, 18.55 Uhr: RB Leipzig Olympique Lyon, live auf DAZN

23. Oktober, 21 Uhr: RB Leipzig Zenit St. Petersburg, live auf DAZN

5. November, 21 Uhr: Zenit St. Petersburg RB Leipzig, live auf Sky

27. November, 21 Uhr: RB Leipzig Benfica Lissabon, live auf DAZN

10. Dezember, 21 Uhr: Olympique Lyon RB Leipzig, live auf Sky

Leipzig in der Champions League: Termine für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale

Hier entdecken Sie nach der Gruppenphase alle kommenden Termine und den Spielplan von RB Leipzig in der Champions League 2019/2020 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum CL-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte der Champions League 2019/20: Sky oder DAZN? Keine Fußball-Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich Sky und DAZN die TV-Rechte an der Champions League. Somit können Fans auch heuer nur bezahlt auf beiden Portalen CL gucken. Grundlage der Verteilung bildet ein kompliziertes Picking-System, das man nicht verstehen muss. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung der CL-Spiele von RB Leipzig live in TV, Fernsehen und Stream und alle Infos, ob Sky oder DAZN den jeweiligen Spieltag live zeigen. (AZ)

