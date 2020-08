18:27 Uhr

MSV Duisburg - BVB live im Free-TV und Gratis-Stream – DFB-Pokal-Übertragung

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Duisburg am 14. September 2020 auf Borussia Dortmund. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier.

MSV Duisburg - Borussia Dortmund live im TV und Stream: Das DFB-Pokal-Spiel findet am 14. September statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier. Wird die DFB-Pokal-Partie im Free-TV gezeigt? Hier gibt es die Antwort.

Von Christian Gerngras

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund ist das letzte Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals. Insgesamt finden zwischen dem 11. und 14. September 32 Begegnungen zwischen Vereinen verschiedenster deutscher Ligen statt. Dortmund hat in der vergangenen Bundesliga Saison den 2. Platz hinter Bayern belegt und geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Die Duisburger beendeten die Saison in der dritten Liga auf Platz 5 der Tabelle.

Läuft das Spiel Duisburg - Dortmund live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Alle Antworten haben wir hier für Sie.

MSV Duisburg vs. Borussia Dortmund: Wann & wo live in TV & Stream sehen?

Wann findet das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: MSV Duisburg - Borussia Dortmund

- Wann: 14. September, 20.15 Uhr

14. September, 20.15 Uhr Wo : Wedaustadion, Duisburg

: Wedaustadion, Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

Sky Stream: Gratis-Stream der ARD

Übertragung des DFB-Pokals mit Duisburg und dem BVB: 1. Runde des DFB-Pokals live im TV, Free-TV & Stream

Die beiden Vereine trafen erst vor kurzem am 22.8.20 in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Das Freundschaftsspiel beim Cup der Traditionen entschieden die Dortmunder mit 5:1 für sich, verloren im Anschluss jedoch gegen Feyenoord Rotterdam. Beim Pokal-Spiel im September hat Duisburg nun erneut die Chance, sich gegen den Erstligisten zu beweisen.

Neben der Übertragung im Free-TV bietet die ARD auch einen kostenlosen Live-Stream im Internet an. Hier auf dieser Seite können Sie das Spiel zwischen Dortmund und Duisburg am 14.9.20 live im Stream verfolgen.

