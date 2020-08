05:23 Uhr

MSV Duisburg – BVB live im TV und Stream – Testspiel-Übertragung

MSV Duisburg – Borussia Dortmund live im TV und Stream: Die Vereine treffen am 22.8.20 im Testspiel aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier.

Borussia Dortmund nimmt am Cup der Traditionen von Schauinsland-Reisen teil. MSV Duisburg – Borussia Dortmund lautet die erste Begegnung. Sie dürfte für viele Fans interessant sein, da der BVB und der MSV bereits am 14. September im DFB-Pokal aufeinandertreffen - das Ergebnis des Spiels könnte also aufschlussreich sein.

Wann steht das Testspiel gegen den MSV Duisburg an? Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream bei Sky Sport News erhalten Sie hier.

MSV Duisburg vs. Borussia Dortmund: Wann und wo live im TV und Stream sehen?

Wann findet das Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: MSV Duisburg – Borussia Dortmund

– Wettbewerb : Cup der Traditionen, Testspiel

: Cup der Traditionen, Wann: Samstag, 22. August, um 15.15 Uhr

Samstag, 22. August, um 15.15 Uhr Wo : Duisburg

: Free-TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: skysport.de

MSV Duisburg - Borussia Dortmund: Übertragung live im Free-TV und Stream heute am 12.8.20

Die Spiele des Cups der Traditionen laufen live im Fernsehen bei Sky Sport News - dem Free-TV-Kanal von Sky. Sie können das Spiel also auch als Nicht-Sky-Kunde ansehen. Auf skysport.de gibt es außerdem einen kostenlosen Live-Stream. Die Spiele werden von Jaron Steiner kommentiert.

Dortmund gehört zur Top-Klasse der Bundesliga und beendete die Saison 2019/20 mit 69 Punkten auf Platz 2. Zu Beginn des Trainingslagers in der Schweiz stand bereits fest: Jadon Sancho bleibt beim BVB. "Wir planen mit Jadon. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv", so Sportdirektor Michael Zorc. Der MSV Duisburg spielt in der dritten Liga und beendete die vergangene Saison auf Platz 5.

MSV Duisburg vs. BVB - Der Spielplan zum Cup der Traditionen

Hier finden Sie den Überblick:

15.30 Uhr MSV Duisburg vs. Borussia Dortmund

vs. 16.45 Uhr Borussia Dortmund vs. Feyenoord Rotterdam

vs. 18.00 Uhr MSV Duisburg vs. Feyenoord Rotterdam

vs. 19.00 Uhr Siegerehrung

