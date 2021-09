Mainz 05 - Arminia Bielefeld im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 trifft Mainz 05 auf Arminia Bielefeld. Das Spiel läuft live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Der DFB-Pokal 2021/22 geht am 26. Oktober in die zweite Runde und eine Begegnung lautet: Arminia Bielefeld gegen Mainz 05. Die Erstligisten treffen in der Mewa Arena in Mainz aufeinander. Welcher Sender ist für die Übertragung zuständig? Wann ist Anstoß? Hier finden Sie die Antworten. Außerdem sehen Sie hier im Artikel einen Liveticker zum Spiel Mainz 05 - Arminia Bielefeld.

Mainz 05 - Arminia Bielefeld im DFB-Pokal 2021/22: Anstoß, Termin und Uhrzeit

Die zweite Runde des DFB-Pokals startet am Dienstag, 26. Oktober 2021. Gleich am ersten Tag ist Arminia Bielefeld bei Mainz 05 zu Gast. Um 20.45 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Übertragung im TV und Live-Stream im DFB-Pokal: Läuft Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld im Free-TV?

Mainz 05 - Arminia Bielefeld ist eines von 50 Spielen, das nur auf Sky zu sehen ist. Hier in der Übersicht sehen Sie alle nötigen Infos zum Spiel:

Spiel: Mainz 05 - Arminia Bielefeld , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Dienstag, 26. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Mainz 05 vs. Arminia Bielefeld live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker zum DFB-Pokal 2021/22

In unserem Liveticker können Sie den Spielverlauf zur Partie Mainz 05 - Arminia Bielefeld in Echtzeit mitverfolgen. Falls Sie also keine Zeit haben das Spiel in voller Länge anzusehen, wäre das eine passende Option. Alle Spielhighlights wie Tore, Auswechslungen und verpasste Chancen werden aufgelistet. In unserem Datencenter finden Sie kurz vor Spielbeginn die Aufstelllung. Selbstverständlich wird am Ende der Partie auch das Ergebnis angezeigt. Hier sehen Sie den Liveticker:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

DFB-Pokal 2021/2022: Übertragung Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld live auf Sky oder auf ARD /Sport 1?

Für die DFB-Pokal Saison 2021/2022 hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte der Übertragung gesichert. Somit zeigt der Sender alle 63 Spiele des Pokals im Bezahlfernsehen und live im Stream im Internet. Nach Angaben von Sky gibt es außerdem nach den Partien noch Analysen zu den jeweiligen Spielen.

Neben den 50 Spielen die lediglich auf Sky streambar sind, werden auch 13 Spiele live im Free-TV gezeigt. In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals sind das folgende Spiele: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (26. Oktober 2021 bei Sport 1) und Gladbach - FC Bayern München (27. Oktober 2021 in der ARD).

Die Partie Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld läuft demnach nicht im Free-TV und wird nur von Sky übertragen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bilanz und Trainer: Mainz 05 vs. Arminia Bielefeld

Der 1. FSV Main 05 und Arminia Bielefeld spielen beide in der ersten Bundesliga. Laut fußballdaten.de wurden die drei aktuellsten Spiele 2021, 2020 und 2007 ausgetragen. Die Bilanz ist ausgeglichen: Im April 2021 trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1. 2020 konnte Arminia Bielefeld das Spiel mit 2:1 gewinnen und 2007 hat sich der 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 durchgesetzt.

Arminia Bielefeld

Liga: Bundesliga

Trainer: Frank Kramer

Stadion: SchücoArena

Mainz 05

Liga: Bundesliga

Trainer: Bo Svensson

Stadion: Mewa Arena

(AZ)