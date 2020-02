vor 9 Min.

Malmö FF - VfL Wolfsburg live im Stream und Ticker - Rückspiel im Free-TV?

Wolfsburg spielt am 27.2.20 in der Europa League gegen Malmö FF. Bei uns gibt es die Infos zur Übertragung im Live-Stream. Wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt?

Malmö FF vs. VfL Wolfsburg live in der Europa League. Läuft die Übertragung 27.2.20 nur im Stream auf DAZN oder auch im Free-TV auf RTL? Hier die Infos zum TV-Sender und ein Live-Ticker mit Ergebnis, Spielplan, Spielstand und Tabelle.

Am 27.2.20 wird in der Europa League auch das Rückspil Malmö gegen Wolfsburg live gezeigt. Läuft es im Free-TV auf RTL oder nur im Live-Stream auf DAZN? Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

RTL zeigt an jedem Spieltag eine EL-Partie kostenlos im Fernsehen. Das betrifft aber auch im Rückspiel nicht Wolfsburg. Stattdessen ist das Frankfurt-Spiel im Free-TV zu sehen.

Malmö FF vs. VfL Wolfsburg live im TV und Stream: Übertragung 27.2.20 und der EL-Spielplan - TV-Sender und Termine

Hier finden Sie den kompletten Spielplan von Wolfsburg in der Europa League mit Uhrzeit und TV-Sender:

19. September, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Oleksandria : 3:1

- : 3:1 03. Oktober, 18.55 Uhr: AS Saint-Etienne - VfL Wolfsburg : 1:1

: 1:1 24. Oktober, 18.55 Uhr: KAA Gent - VfL Wolfsburg : 2:2

- : 2:2 07. November, 21.00 Uhr VfL Wolfsburg - KAA Gent : 1:3

- : 1:3 28. November, 18.55 Uhr: FC Oleksandria - VfL Wolfsburg : 0:1

- : 0:1 12. Dezember, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - AS Saint-Etienne: 1:0

- AS Saint-Etienne: 1:0 20. Februar, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Malmö FF : 2:1

- : 2:1 27. Februar, 18.55 Uhr: Malmö FF - VfL Wolfsburg ( DAZN )

Hier die Infos zu den anderen EL-Spielen mit deutscher Beteiligung:

Europa League live: Malmö gegen Wolfsburg im Online-Stream auf DAZN - aber nicht im Free-TV auf RTL

Das Wolfsburg-Spiel in der Europa League wird nicht live im Fernsehen oder gar im Free-TV gezeigt. Denn RTL überträgt am 27.2.20 das Frankfurt-Spiel. Wolfsburg kann nur von Fans live im "TV" geschaut werden, die ein Abo des Streaming-Portals DAZN haben. Eine kostenlose Stream-Alternative gibt es nicht. Auch gibt es keine legale Möglichkeit, das EL-Spiel live in TV oder Fernsehen zu verfolgen.

Wolfsburg in der Europa League: Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielplan

Sie haben kein DAZN ? Sie können das Wolfsburg-Spiel auch bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Themen folgen