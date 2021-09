Übertragung und Liveticker: So sehen Sie "Manchester City - RB Leipzig"

In der Champions League trifft Manchester City am 15. September auf RB Leipzig. Die Partie läuft live im TV und Stream. Wo? Die Antwort lesen Sie hier.

Die Gruppenphase der Champions League 21/22 startet am 14. September 2021. Einen Tag später findet das Spiel Manchester City gegen RB Leipzig statt. Da das Spiel in Manchester stattfindet, hat Manchester City einen Heimvorteil gegenüber dem RB Leipzig. Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zur Partie - inklusive Datum und Übertragung. Außerdem finden Sie hier einen Liveticker, der weitere Infos zur Aufstellung und die Ergebnisse liefert.

Manchester City - RB Leipzig: Datum und Uhrzeit für den Anstoß in der Champions League

RB Leipzig spielt am Mittwoch, 15. September 2021, gegen Manchester City. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

Übertragung live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt Manchester City gegen RB Leipzig? Free-TV oder Pay-TV?

Die Spiele der Champions League 2021/22 sind nicht im Free-TV zu sehen - außer das Finale. Stattdessen sind die Partien auf DAZN und Amazon Prime Video zu sehen.

Hier sehen Sie alle wichtigen Eckdaten zum Spiel im Überblick:

Spiel: Manchester City - RB Leipzig , 1. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League 2021/22

- , 1. Spieltag der in der 2021/22 Datum: Mittwoch, 15. September 2021

Mittwoch, 15. September 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Etihad Stadium

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Manchester City vs. RB Leipzig im Liveticker: Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung - allgemeine Infos zur Champions League 21/22

In unserem Liveticker finden Sie die Highlights, Vorlagen und Auswechslungen in Echtzeit. Über das Datencenter finden Sie außerdem die aktuelle Spieleraufstellung und den Spielplan.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Champions League 21/22: Welcher Sender ist für die Übertragung zuständig?

In der Saison 2021/22 hat sich DAZN die Übertragungs-Rechte für die Champions League gesichert. Bei dem Streamingdienst sind insgesamt 121 Spiele live im TV und Stream zu sehen. Sie haben richtig gelesen: DAZN hat auch einen TV-Sender. Als Vodafone-Kunde können sie die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 im Fernsehen empfangen. Dort sind jedoch nicht alle, sondern nur ausgewählte Spiele zu sehen, die DAZN vorher bekanntgibt. Ansonsten finden Sie auf der Internetseite wie gewohnt die üblichen Live-Streams. Am Mittwoch sind die Spiele in der gesamten Saison bei DAZN verfügbar. Das Dienstagsspiel wird auf Amazon Prime Video zu sehen sein. DAZN zeigt aber anschließend die Höhepunkte im Stream.

Der Monatspass bei DAZN ist für 14,99 verfügbar. Der Jahrespass kostet 149,99 Euro.

Das Finale der Champions League 21/22 wird live im Free-TV bei ZDF zu sehen sein, doch bis dahin dauert es noch etwas. Es findet am 28. Mai 2022 statt.

Manchester City gegen RB Leipzig: Bilanz und Infos

Laut one-versus-one.com ist Manchester City zurzeit die stärkere Mannschaft - zumindest was einige Eckdaten wie Tore, Siege und Niederlagen betrifft. Mehr als 400 Leser der Seite haben abgestimmt und auch sie kommen zu dem gleichen Ergebnis: Nur 24 Prozent der Leser denken, RB Leipzig ist die besser Mannschaft; 76 Prozent haben für Manchester City gestimmt.

