19:49 Uhr

Manchester-City-Spieler tragen Sané-Trikots beim Aufwärmen

Was für eine schöne Geste: Die Spieler von Man City sind vor dem Spiel gegen Tottenham alle in Sané-Trikots zum Aufwärmen erschienen - zur Freude des Nationalspielers.

Die Fußballprofis von Manchester City haben vor ihrem Heimspiel am Samstag gegen Tottenham Hotspur einen Gruß an ihren verletzten Teamkollegen Leroy Sané geschickt. Zum Aufwärmen trugen die Spieler, darunter Kevin De Bruyne und Raheem Sterling, Sané-Trikos mit der Nummer 19. Der deutsche Nationalspieler zeigte sich vor der Partie von Man City gegen die Spurs unterdessen gut gelaunt im Etihad-Stadion am Spielfeldrand.

Sané hatte sich Anfang August im englischen Supercup gegen den FC Liverpool das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der 23-Jährige soll in Österreich operiert werden. Ob der mögliche Rekordtransfer Sanés für mehr als 100 Millionen Euro zum FC Bayern München trotzdem zustande kommt, ist derzeit offen. Sané wird voraussichtlich sechs bis sieben Monate nicht spielen können. (dpa)

