Manchester City - Tottenham Hotspur live im TV und Stream

Eintracht Frankfurt muss gegen Benfica Lissabon im Viertelfinale der Europa League einen 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Wir verraten, wo Sie die EL-Partie live in TV, Fernsehen und Stream sehen. Sky, DAZN oder im Free-TV bei RTL? Plus alle anderen EL-Spiele des Abends.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.